Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией. Посла обяжут покинуть Москву

Министерство иностранных дел РФ приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Москвой и Таллином, послов в обеих столицах заменят временные поверенные. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики", — сказано в сообщении ведомства.

Решение о понижении дипотношений в МИД РФ назвали "ответной мерой" на сокращение состава российского посольства в Таллине. 11 января стало известно, что в дипмиссии смогут работать только 8 дипломатов, а также 15 представителей административного, технического и обслуживающего персонала. Власти Эстонии объясняли эти ограничения желанием добиться паритета в размере посольств двух стран.

В МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре. "Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", — сообщили в российском ведомстве. Посла РФ Владимира Липаева также отзовут из Таллина, уточняет ERR.

Ответственность за развитие ситуации российские дипломаты возложили на Эстонию, пообещав и в будущем "реагировать на враждебные шаги".

Латвия вскоре останется единственной страной Балтии, имеющей посла в Москве. Литва еще в начале апреля понизила уровень дипотношений с РФ, интересы Вильнюса в российской столице с тех пор представляет временный поверенный.