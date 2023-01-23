Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией. Послов обеих стран заменят временные поверенные в делах

Министерство иностранных дел РФ приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Москвой и Таллином, послов в обеих столицах заменят временные поверенные. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.

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"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики", — сказано в сообщении ведомства.

В МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре. "Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", — сообщили в российском ведомстве. Посла РФ Владимира Липаева также отзовут из Таллина, уточняет ERR. Ответственность за развитие ситуации российские дипломаты возложили на Эстонию, пообещав и в будущем "реагировать на враждебные шаги".

"Это не высылка. Нюанс заключается в том, что уровень дипломатического представительства понижается и представлять интересы Эстонии в Москве, и России в Таллине будут временные поверенные в делах. На практике это означает, что я поеду домой в Таллин, а меня заменит временный поверенный в делах", — прокомментировал произошедшее Лайдре.

Решение о понижении дипотношений в МИД РФ назвали "ответной мерой" на сокращение состава российского посольства в Таллине. 11 января стало известно, что в дипмиссии смогут работать только 8 дипломатов, а также 15 представителей административного, технического и обслуживающего персонала. Власти Эстонии объясняли эти ограничения желанием добиться паритета в размере посольств двух стран.

Комментируя решение МИД РФ, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил ERR, что призовет страны Евросоюза также следовать принципу паритетности, согласно которому число сотрудников в дипмиссиях обеих стран должно быть одинаковым. "Эстония не отступит от принципа паритетности, о чем мы сообщили Российской Федерации", — заявил глава эстонской дипломатии.

В официальном комментарии МИД Эстонии сказано, "шаги России не мешают нам продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и нашу общую безопасность". Ведомство также призвало страны-союзницы увеличить объем помощи Украине.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Рига с 24 февраля также понизит уровень дипотношений с Москвой в знак солидарности с Таллином. В Литве аналогичное решение приняли еще в апреле прошлого года, с тех пор интересы Вильнюса в российской столице представляет временный поверенный.