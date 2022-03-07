Россия прилетела на переговоры с украинской делегацией
Foto: AP/Scanpix/LETA

Делегация России прилетела на переговоры с Украиной — самолет с делегацией (ее состав не изменился) приземлился в аэропорту Бреста, сообщают российские государственные СМИ.

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По некоторым данным, третий раунд переговоров должен начаться в 15:00 по местному времени. Но ни российская, ни украинская стороны не озвучивали время начала переговоров официально.

Это будет уже третья попытка двух сторон договориться. Первые два раунда переговоров привели к тому, что стороны согласились: нужны гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Но на практике вышло, что попытки организовать гуманитарные коридоры пока проваливались: режим тишины не соблюдался и жители либо не могли покинуть дома и убежища из-за непрекращающихся обстрелов, либо рисковали погибнуть по дороге.

В понедельник утром Москва предложила гуманитарные коридоры, ведущие в Россию или Беларусь. Киев от такого предложения отказался.

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BBC News Русская служба:

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