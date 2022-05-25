Россия упростит предоставление гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут получить гражданств России по упрощенной процедуре — на тех же основаниях, что и ранее жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры приема в гражданство России для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Указ вступает в силу с 25 мая.

Документ вносит дополнения в текст президентского указа, который Путин издал в апреле 2019 года. В нем предусмотрена упрощенная процедура получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Жители Херсонской и Запорожской областей теперь могут подать заявление на российский паспорт на тех же основаниях.

Упрощенная процедура получения гражданства РФ подразумевает выдачу паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и необходимости прожить в России более пяти лет. Рассмотрение соответствующего заявления должно занимать не более трех месяцев, а само гражданство присваивают человеку в день, когда ответственный государственный орган принял положительное решение. Как сообщалось в середине февраля, российские паспорта получили более 770 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

В течение мая "новые власти" территорий, оккупированных российскими войсками, неоднократно заявляли о стремлении войти в состав РФ. По их словам, в Херсонской и значительной части Запорожской области уже началось обращение рубля наравне с гривной. Херсон ранее посещали высокопоставленные российские чиновники, обещавшие области "достойное место в российской семье".

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