Россия усиливает атаки в Донецкой области. Возможно, она готовит новое направление для удара

Российские войска усиливают атаки в Донецкой области по двум направлениям — на Бахмут, к северу от областного центра, и на Угледар к юго-западу. В районе Бахмута им удалось еще немного продавить левый фланг украинской обороны. В районе Угледара их успехи выглядят более скромными, но атаки на этом участке фронта становятся все более интенсивными. О ситуации в зоне боев в Украине — в обзоре "Би-би-си".

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Обстановка в районе Угледара



Российские части перевели разведывательные атаки в районе Угледара в скоординированное наступление, пишет британская военная разведка. Подразделениям 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота удалось продавить линию фронта на несколько сотен метров за речку Кашлагач.

Представители самопровозглашенной ДНР утверждали, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах.

Бои за Угледар начались в ноябре 2022 года — тогда Россия тоже бросила в бой 155-ю и 40-ю бригады морской пехоты, усиленные другими подразделениями. С нескольких попыток им удалось захватить село Павловку к югу от Угледара, причем о взятии села под контроль Минобороны России рапортовало как минимум дважды, 11 и 20 ноября, а 3 декабря — о его обстреле силами российской артиллерии.

Сообщалось об огромных потерях, понесенных российскими частями сначала при штурме, а затем при попытке удержать Павловку. Взять Угледар тогда так и не удалось — как отмечали военкоры с обеих сторон, этот населенный пункт находится на возвышенности, и подступиться к нему непросто.

Спустя почти два месяца российские попытки взять Угледар возобновились, но пока что все проходит о тому же сценарию, что и в случае с Павловкой.

Морпех-контрактник из 155-й бригады Тихоокеанского флота рассказал "Медиазоне" о боях под Угледаром — по его словам, российские войска пытаются штурмовать пригородные дачи и несут тяжелые потери.

"Мы только туда пытаемся заходить, получаем и уходим, и так уже три дня. Техники потеряли много, но нам выдают новую и обратно отправляют на дачи", — говорит он. Морпех предполагает, что за это время погибнуть могли минимум 200-230 человек.

"Люди не хотят воевать, но все уже везде, где только могли, заявили, что бои идут в Угледаре, поэтому будем брать любой ценой, нам так сказали", — добавляет он. "Честно говоря, мобилизованными у нас не очень сильно дорожат, потому что их еще можно набрать, а контрактников боевых нет. И в самые тупые атаки в основном отправляют мобилизованных", — утверждает собеседник издания.

Британская разведка предполагает, что российское командование разрабатывает новое направление наступления в подконтрольной Украине Донецкой области, чтобы отвлечь украинскую армию от Бахмута, за который сейчас идут ожесточенные бои.

Обстановка вокруг Бахмута

Во вторник минобороны России заявило о переходе под контроль российских войск села Благодатное к северу от Бахмута, о взятии которого еще 28 января говорил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В сводке минобороны РФ говорится, что село взяли "добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск".

Украинское командование пока не комментирует сообщение российского военного ведомства о взятии Благодатного.

Российское командование направило крупные подразделения кадровых военных на подмогу ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, чтобы поддержать темпы наступления, пишет американский Институт изучения войны. В частности, речь идет о десантниках.

Планы российского командования понятны — оно рассчитывает создать угрозу окружения Бахмута фланговыми ударами с севера и юга и вынудить украинские части покинуть город. Пока что украинский гарнизон может снабжаться и имеет при необходимости пути отхода на запад как минимум по двум трассам — на Красное и Часов Яр.

Однако "украинское командование может предпочесть отступить, вместо того чтобы рисковать неприемлемыми потерями", а также выведет войска, если окружение города станет неизбежным, говорится в отчете.

Но нужно учитывать и то, что по мере продвижения в обхват Бахмута у российской армии все больше растягиваются фланги. В условиях вялотекущего наступления они становятся уязвимыми и требуют все больших ресурсов, снимать которые приходится с других направлений.

Россия, вероятно, продолжит добиваться локальных успехов в бахмутском секторе, но у РФ недостаточно войск, чтобы осуществить важный прорыв, считает британская разведка.

Российские военные учатся на своих ошибках

"Нам сейчас очень тяжело. Мы понимаем, что Россия каждый день учится и меняет свою стратегию. И я думаю, что нам нужно учиться быстрее", — рассказал корреспонденту "Би-би-си" Эндрю Хардингу командир украинского разведывательного подразделения из полка МВД "Днепр-1" Дмитрий Подворчанский.

Он и другие украинские военные говорят, что противник стал намного лучше маскировать и рассредоточивать свои склады с боеприпасами, а также более эффективно атаковать украинские маршруты поставок.

Летом 2022 года, когда у ВСУ появились американские высокоточные ракеты HIMARS, российские арсеналы в прифронтовой полосе стали один за другим взлетать на воздух. Российские артиллеристы на передовой испытывали снарядный голод, и это стало одной из причин, по которой наступление российской армии в Донбассе захлебнулось.

Российское командование сделало выводы: перенесло крупные склады в глубокий тыл, хотя это и осложнило поставки боеприпасов на передовую, и перестало "складывать яйца в одну корзину". Атаковать дорогостоящим "хаймарсом" небольшие склады невыгодно.

Сейчас российская артиллерия в Украине снова активизировалась, количество артударов неуклонно растет, подтверждает слова украинских военных глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка. По его данным, 24 января были атакованы 111 украинских населенных пунктов, что стало самым высоким показателем с 7 сентября.

Информационная картинка

Как с российской, так и с украинской стороны высказываются предположения, что нынешние бои под Бахмутом и Угледаром имеют второстепенное значение, а настоящее наступление вот-вот начнется в другом месте.

Несмотря на то, что расклад сил примерно известен, сделать объективный прогноз на ближайшие планы российского и украинского генштабов трудно.

А пока власти и пропаганда обеих воюющих сторон рисуют информационную картинку, призванную поднять боевой дух и мобилизовать общество на продолжение войны.

Украинские СМИ не акцентируют внимание на потере очередного населенного пункта, а выкладывают видеозаписи полей, усеянных трупами российских солдат, и колонны западной бронетехники, движущейся на помощь ВСУ.

В России осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр", а Украина вполне может к лету освободить Крым, рассказывал газете The Washington Post глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Российские государственные СМИ игнорируют огромные потери своих военных при взятии очередного украинского поселка, но много говорят о мощи российского оружия и строят перспективы в духе "можем повторить".

Главред RT Маргарита Симоньян заявила на днях в эфире телешоу Владимира Соловьева, что немецкое население якобы выступает против поставок танков Украине, и вбросила предложение: "Это значит, что немецкий народ снова взяли в тиски фашисты! Не надо ли нам немецкий народ от этих фашистов освободить?"