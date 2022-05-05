С начала года шесть российских бизнесменов покончили с собой

В этом году при загадочных обстоятельствах погибли шесть олигархов, связанных с Кремлем. Четверо из них работали на государственную энергетическую компанию "Газпром", которая финансировала войну в Украине. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

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Подозрительная волна убийств началась 30 января, когда сотрудник "Газпрома" Лев Шульман был найден повешенным в своем доме под Санкт-Петербургом. В этом же ЖК жил и погибший замдиректора "Газпрома" Александр Тюлаков. Его нашли повешенным менее чем через месяц после смерти Шульмана в том же жилкомплексе.

Миллиардера Сергея Протосеню нашли повешенным в саду испанского дома отдыха с женой и дочерью, зарубленными топором. Его сын Федор позже сказал MailOnline, что его отец не мог убить собственную семью.

Вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев был найден мертвым с женой и дочерью в их московской квартире. В российских сообщениях говорилось, что руководитель газовой службы застрелил свою семью, прежде чем направить пистолет на себя. Сообщалось, что он часами пытал свою жену. Но бывший коллега Аваева Игорь Волобуев сказал, что в самоубийство "трудно поверить", и заявил, что оно было инсценировано.

Медицинский магнат Василий Мельников погиб в результате предполагаемого убийства-самоубийства жены и детей. Считается, что 43-летний миллиардер убил свою 41-летнюю жену и двоих детей в возрасте десяти и четырех лет, прежде чем покончить с собой.

Последним был Михаил Уотфорд, рожденный в Украине газовый магнат, который незадолго до гибели признался друзьям, что боится путинского расстрельного списка, "в котором сам находится уже два года". Его нашли повешенным в собственном поместье в Суррее стоимостью 18 млн фунтов.

Напомним, ранее наложен арест на активы кипрских компаний российского олигарха, оцененные в почти на полмиллиарда гривен.