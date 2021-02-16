С понедельника в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19 очное обучение смогут возобновить ученики 1-4-х классов
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С понедельника, 22 февраля, ученики 1-4-х классов могут возобновить очное обучение в школах в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19. Такое концептуальное решение во вторник, 16 февраля, принял Кабинет министров.

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Министры поддержали решение о том, что ученики 1-4-х классов могут возобновить посещение школьных уроков в самоуправления, где кумулятивная заболеваемость коронавирусом за 14 дней ниже 200 случаев на сто тысяч жителей. Возобновление очного школьного обучения может произойти только с соблюдением ряда ограничений. Детальное окончательное решение по этому вопросу правительство планирует принять в четверг, 18 февраля.

Министр здравоохранения Даниель Павлются признал, что с четверга будут проводиться консультации со специалистами о том, как получать данные о заболеваемости коронавирусом в самоуправлениях. Он отметил, что необходимо нормировать количество самоуправлений, где можно возобновить очное школьное обучение.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддержал предложение о внедрении принципа "безопасной школы". Реализация этого принципа подразумевают региональный подход к изменению ограничений.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Кабинет министров Кришьянис Кариньш Школа
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