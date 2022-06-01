Секретарь генсовета "Единой России": ДНР, ЛНР и Херсонская область войдут в состав РФ

Андрей Турчак заявил, что такое решение поддержат и в Запорожской области. Ранее об этой инициативе неоднократно заявляли “новые власти” украинских регионов.

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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил в интервью государственному агентству РИА "Новости", что Херсонская область Украины и территории в границах самопровозглашенных ДНР и ЛНР войдут в состав России. То же самое, по его словам, позднее произойдет и с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только "прекратятся обстрелы и появится зона безопасности".

"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир", — сказал Турчак.

Российские военные контролируют практически всю территорию Херсонской области и значительную часть Запорожской. Ранее в мае представителей "администраций", назначенных на оккупированных российскими войсками территориях, заявляли о намерении сделать свои регионы субъектами РФ.