Сепаратисты Каталонии договорились о коалиционном правительстве

Три месяца и три дня понадобилось сторонникам независимости Каталонии, чтобы преодолеть разногласия и добиться соглашения о формировании коалиционного правительства. Об этом консенсусе сообщили в совместном заявлении в понедельник, 17 мая, представители либеральной партии "Вместе за Каталонию" (ВзК) и "Левых республиканцев" (ЛР).

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Выборы в региональные органы власти состоялись в феврале, после чего, в соответствии с законом, правительство должно было быть сформировано до 26 мая. После этого срока — в случае неудачи переговорного процесса — полагалось провести повторные выборы.

Основные споры между партиями, договаривавшимися о коалиции, касались методов достижения независимости, пояснил в беседе с корреспондентом DW профессор политологии Мадридского университета Рауль Гонсалес Альварес. Если ВзК, которой руководит Карлес Пучдемон, выступала за немедленное и одностороннее провозглашение каталонского суверенитета, без какой-либо договоренности с правительством Испании, то ЛР Ориола Жункераса настаивала на необходимости диалога с Мадридом.

В настоящее время Пучдемон скрывается от испанского правосудия в Бельгии, а Жункерас отбывает длительный тюремный срок. Оба, по мнению испанского суда, явились организаторами попытки провозглашения независимости в 2017 году, что противоречило конституции Испании, не предусматривающей выход отдельных регионов из состава государства. Поэтому переговоры вели не сами партийные лидеры, а их заместители и помощники. На пост главы правительства Каталонии выдвинут левый республиканец Пере Арагонес, которому предстоит сформировать правящий кабинет.

Согласно последним опросам, сторонники независимости составляют не более 43 процентов населения региона. Однако силы, которые выступают за сохранение единства с Испанией, чрезвычайно разрозненны. Они представлены левыми популистами, социалистами, либералами и консерваторами, поэтому "какой-либо союз между ними невозможен по идеологическим соображениям", подчеркнул профессор Рауль Гонсалес Альварес

Новое правительство Каталонии "вряд ли достигнет поставленной перед собой главной цели — добиться независимости, если учесть непреклонную позицию центральных властей Испании", полагает эксперт. Тем не менее, он допустил определенные уступки центра новой каталонской администрации. К примеру, досрочное освобождение девяти каталонских политиков, осужденных за события 2017 года, и амнистию Пучдемону.