Северная Корея: чего ждать от Ким Чен Ына в 2023-м году?

2022-й был для Северной Кореи годом рекордов: за прошлый год она запустила гораздо больше ракет, чем в предыдущие. На 2022 год приходится четверть ракет, запущенных Пхеньяном за всю историю страны. Лидер страны Ким Чен Ын в сентябре объявил, что КНДР стала ядерной державой и намерена сохранять этот статус.

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Эта активность привела к росту напряжения на Корейском полуострове, сравнимому с 2017 годом, когда президент США Дональд Трамп грозил Северной Корее "огнем и яростью".

Разработка ядерного оружия

В 2022 году КНДР добилась значительных успехов в расширении своего оружейного арсенала. В начале года Пхеньян начал испытывать ракеты небольшой дальности, разработанные для ударов по Южной Корее, а после перешел на ракеты средней дальности, предназначенные для атак по Японии.

К концу года корейские режим испытал свою самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету, "Хвасон-17". Япония подтвердила, что она может долететь до территории США.

Ядерные угрозы Ким Чен Ына тоже стали более агрессивными. В сентябре, говоря о новом ядерном статусе Северной Кореи, он заявил, что ядерное оружие для нее теперь не только средство сдерживания и что Пхеньян готов применить его и в упреждающем порядке, первым, чтобы выиграть войну.

Ближе к концу года он собрал высокопоставленных членов своей правящей Трудовой партии, чтобы рассказать им о планах на 2023 год.

На вершине списка приоритетов Кима — "экспоненциальный рост" ядерного арсенала. Сюда входит, как уточнил Ким, производство сравнительно небольших тактических ядерных вооружений, которые можно было бы применить в войне с Южной Кореей.

Это было самой серьезной частью обращения Кима, говорит эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда.

Чтобы производить тактические ядерные вооружения, Пхеньяну необходимо сначала сделать сравнительно маленькую ядерную боеголовку, которую можно было бы монтировать на небольшую ракету.

Мир еще не увидел подтверждения того, что КНДР это удалось. Западные разведки большую часть года провели в ожидании пробного запуска такой ракеты, но его не последовало. Возможно, что первые испытания пройдут в 2023 году.

Также среди новогодних обещаний Кима — спутник-шпион, который он хочет запустить весной, и более тяжелая межконтинентальная ракета на твердом топливе, с меньшим временем подлета к территории США.

Таким образом, можно предположить, что 2023 год будет похож на 2022-й: Пхеньян продолжит усиленно испытывать, совершенствовать и расширять свой ядерный арсенал несмотря на санкции ООН.

Это уже началось: первый запуск северокорейской ракеты прошел через три часа после наступления нового года.

"Большинство запусков в предстоящем году могут оказаться не испытаниями ракет, а боевыми учениями — КНДР готовится применить свои ракеты в возможном конфликте", — говорит Анкит Панда.

Возможны ли переговоры?

С такими обширными планами на год северокорейский лидер вряд ли найдет время для переговоров с США. Последний раунд переговоров о денуклеаризации КНДР провалился в 2019 году, и с тех пор Ким не показывает признаков того, что хочет к ним вернуться.

Кто-то считает, что он хочет добиться максимального преимущества за столом переговоров. Пока он не развеет все существующие сомнения по поводу того, что Северная Корея способна нанести значительный ущерб ударами по США и по Югу, Ким Чен Ын не сможет вести переговоры на своих условиях.

Вместо этого за минувший год КНДР сблизилась с Россией и Китаем. Вполне возможно, что страна фундаментально меняет свои внешнеполитические приоритеты, говорит Рейчел Мин-Юн Ли, 20 лет проработавшая аналитиком по КНДР на правительство США, а теперь сотрудничающая с НКО Open Nuclear Network.

Напряжение на полуострове

Тем временем на Корейском полуострове снова складывается взрывоопасная ситуация.

На каждую провокацию Севера отвечает Сеул, а иногда и США.

Все началось в мае прошлого года с избранием нового президента Южной Кореи. Юн Сок Ёль обещает уделять больше внимания силовому подходу в отношениях с Пхеньяном и не раз говорил, что лучший способ остановить Кима — это военная сила.

Он снова начал проводить масштабные военно-морские маневры с участием сил США, на которые Север ответил запуском новых ракет.

Так начался цикл военных маневров и ответов на них. Обе стороны прибегали, в частности, к пролетам боевой авиации вдоль границ и артиллерийским обстрелам различных участков акватории.

Последняя эскалация произошла на прошлой неделе, когда в воздушное пространство Южной Кореи неожиданно залетели пять дронов КНДР. Их не смогли сбить силы ПРО, что обнажило слабое место в обороне Южной Кореи и обеспокоило ее жителей, которые обычно без паники реагируют на военные действия Севера.

Президент Южной Кореи заявил, что его страна будет пропорционально отвечать на провокации Пхеньяна.

Глава НКО Risk Korea Group Чед О'Кэррол предрекает, что в 2023 году эскалация может привести к прямому военному конфликту между двумя странами. Он считает, что могут погибнуть люди.

"Ответ со стороны либо Севера, либо Юга может вырасти во взаимный обмен огнем, случайно или нет", — говорит он.

Одна ошибка, и ситуация начнет неконтролируемо разгоняться по спирали эскалации.