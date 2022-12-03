Шпион-наркодилер, россияне в ВСУ и смерть главы МИД Беларуси. Delfi советует пять публикаций на этой неделе

Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. Уследить за всем невозможно — поэтому Delfi запустил новый дайджест. По субботам мы рассказываем о важных и интересных текстах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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В августе журналисты из The Insider и их соавторы из других изданий рассекретили Ольгу Колобову — разведчицу из российского ГРУ, которая много лет выдавала себя за светскую львицу перуанского происхождения и благодаря этому близко общалась с высокопоставленными военными из структур НАТО. Герой нового расследования — сотрудник ГРУ Сергей Черкасов, который все-таки смог получить паспорт латиноамериканской страны (на этот раз Бразилии) и даже попытался устроиться стажером в Международный уголовный суд, но был раскрыт. Теперь начальство пытается выдать Черкасова за никак не связанного с российской разведкой наркодилера, но The Insider удалось не только рассказать историю разведчика, но и показать, почему объяснение российской стороны не выдерживает никакой критики.

На стороне Украины воюет "Русский добровольческий корпус". В нем состоит, например, 28-летний Данил — уроженец Ростовской области служил в роте почетного караула, затем три года проработал в личной охране, а в 2021-м переехал в Украину. Его сослуживец, 23-летний Дмитрий, окончил престижную школу и еще в подростковом возрасте увлекся националистическими идеями — ФСБ задержала его за поджог офиса "Единой России", но юноше удалось бежать через границу с Украиной. Молодые люди рассказали журналистке Ирине Долининой о том, как им жилось в новой стране до 24 февраля, как в первые дни войны их подозревали в предательстве и не хотели брать в армию, как Данил и Дмитрий все-таки попали на фронт и что они думают о своих соотечественниках.

В 2011 году на окраине Москвы появилась "российская Кремниевая долина", центром которой стал Сколковский институт науки и технологий. Продукт "медведевской оттепели" не был похож на многие российские вузы — образование велось на английском, дипломы получали студенты из нескольких десятков стран, был заключен договор о сотрудничестве со знаменитым Массачусетским технологическим институтом (MIT), а мировые рейтинги включали Сколтех в число лучших молодых университетов мира. Главный идеолог создания научного центра в Сколково, экс-президент Дмитрий Медведев, с начала войны превратился в одного из главных "ястребов", который открыто называет США "Пиндостаном", а "англосаксов" — "хрюкающими подсвинками". Самому университету тоже живется несладко — уже 26 февраля MIT разорвал все отношения со своим российским партнером, затем Госдеп наложил на Сколтех санкции, а множество профессоров, аспирантов и студентов с самыми разными паспортами уехали за границу. Спецкор "Медузы" Светлана Рейтер рассказывает, как из-за войны рушится один из самых успешных университетов, появившихся на постсоветском пространстве уже после распада СССР.

В ходе боев за Мариуполь, продолжавшихся несколько месяцев, город оказался почти полностью разрушен российской армией. Официальные лица, неоднократно посещавшие его еще до объявления аннексии этого региона, обещали все восстановить — людей для этого собирали по всей России. Среди тех, кто согласился отправиться в такую командировку оказался инженер, проведший в Мариуполе месяц. Все это время он вел дневник, в котором описывал увиденное и фиксировал свои впечатления: как живут оставшиеся в Мариуполе горожане, как они относятся к россиянам и как себя ведут российские военные. Этот дневник мужчина передал "Медиазоне" — издание опубликовало его с сокращениями.

Carnegie Politika: Окно невозможностей

26 ноября скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, возглавлявший местное внешнеполитическое ведомство на протяжении десяти лет. Многие считали дипломата главным западником в окружении Лукашенко — неудивительно, что его смерть в 64 года вызвала многочисленные (но, судя по всему, безосновательные) слухи. За конспирологическими дискуссиями оказалась потеряна действительно важная тема — как режим, которые многие годы пытался балансировать между Россией и Западом и получать тем самым максимум выгоды, сможет делать это с уходом своего главного дипломата и в условиях продолжающейся войны. Именно об этом в своей колонке рассуждает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.