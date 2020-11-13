Швеция введет сухой закон в барах и ресторанах из-за новой волны коронавируса

Правительство Швеции планирует запретить продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом заявил премьер-министр Стефан Левен, пишет Euractiv.

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"Инфекция быстро распространяется, и за последнюю неделю количество людей, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, увеличилось более чем вдвое", — сказал в среду премьер-министр Швеции Стефан Левен, призвав граждан следовать рекомендациям по сдерживанию коронавирусной инфекции.

По словам премьера, правительство готово принимать дальнейшие меры, если сочтет это необходимым. Под этим подразумевается ограничение количества людей, которые могут собираться вместе.

Бары и рестораны в Швеции охарактеризовали как "среду повышенного риска", поскольку люди могут ослабить бдительность под воздействием алкоголя.

Сообщается, что требование вступит в силу не сразу. Правила сначала пройдут консультации, затем их передадут на рассмотрение в парламент. Если запрет примут, он станет обязательным для исполнения, в отличие от многих коронавирусных мер в Швеции, которые имеют форму рекомендаций.

Напомним, весной шведские власти отказались от введения строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение коронавируса прекратится само вследствие выработки коллективного иммунитета. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что выбранная властями стратегия провалилась.

Как отмечает газета The Financial Times, число госпитализированных с Covid-19 в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой стране Европы. По данным издания, в Стокгольме каждый пятый тест на инфекцию является положительным.