Швеция высылает пятерых российских дипломатов
Foto: LETA

Швеция вышлет пятерых сотрудников российского посольства, сообщил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу SVT Nyheter.

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"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом", — заявил глава шведского внешнеполитического ведомства.

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев отказался дать журналистам комментарий по этому решению.

Шведская Полиция безопасности ранее заявляла, что, по их данным, каждый третий находящийся в стране российский дипломат на самом деле работает на одну из спецслужб РФ. "Это государственные служащие, которым поручается просто собирать информацию и влиять на страну в нужном им направлении", — считает глава контрразведки Полиции безопасности королевства Даниэль Стенлинг.

В предыдущий раз Швеция высылала российских дипломатов в апреле 2022 года. Тогда министр иностранных дел Анн Линде говорила, что трех сотрудников посольства РФ решили депортировать, поскольку они "не работали в Швеции в соответствии с Венской конвенцией". В ответ МИД России объявил персонами нон грата трех шведских дипломатов.

13 апреля этого года стало известно, что МИД Норвегии принял решение о высылке 15 российских дипломатов. В пресс-релизе ведомства говорилось, что эти люди — сотрудники спецслужб РФ, работавшие "под дипломатическим прикрытием", а их деятельность отслеживалась в течение длительного времени.

22 апреля российское внешнеполитическое ведомство сообщило о "массовой" высылке своих дипломатов из Германии и пообещало дать "зеркальный" ответ. По данным Bild, речь может идти о 34 из примерно 90 сотрудников немецкого посольства в Москве. О количестве депортированных из Берлина российских дипломатов официально не сообщалось.

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