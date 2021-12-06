Смертельнее "ковида". Создательница вакцины AstraZeneca предупреждает об опасности будущих пандемий

Вариант "Омикрон", по-видимому, может находить лазейки в иммунной системе, и вероятность повторного заражения им вдвое выше, чем у предыдущих вариантов, будущие пандемии будут хуже ковида, а сам вирус в той или иной форме, вероятно, останется с нами навсегда. Главное о пандемии в мире - в материале Би-би-си.

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Смертельнее "ковида"

Будущие пандемии могут оказаться смертоноснее, чем нынешняя, предупредила одна из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca и призвала выделять деньги на подготовку к ним.

Профессор Сара Гилберт также предупредила, что существующие вакцины, возможно, окажутся менее эффективными против нового варианта "Омикрон", и предложила гражданам проявлять осторожность, пока новый вариант не будет лучше изучен.

"Этот кризис явно не последний. По правде говоря, следующий вирус может быть хуже. Он может быть более заразным, более смертоносным или и тем, и другим, — считает Гилберт. — Те знания, которые нам удалось приобрести, не должны быть утеряны".

Говоря о варианте "Омикрон", Гилберт сказала, что его шиповидный белок содержит мутации, которые, как известно, увеличивают способность вируса к распространению.

Однако, по ее словам, в новом варианте есть и другие изменения, которые могут означать, что антитела, выработанные вакцинами или заражением другими вариантами ковида, могут быть менее эффективными против "Омикрона".

Но, даже если вакцина не так эффективно предотвращает легкую форму ковида, это не означает автоматически, что она хуже защищает от тяжелой формы заболевания и/или смерти.

Профессор не исключает, что в будущем будет разработана универсальная прививка от гриппа.

Сара Гилберт, удостоенная звания дамы в честь дня рождения королевы в начале этого года, начала разработку вакцины от коронавируса в начале 2020 года, когда Covid-19 впервые появился в Китае.

Сегодня вакцина Oxford-AstraZeneca наиболее широко применяется во всем мире, ее дозы отправлены в более чем 170 стран.

"Омикрон" может обходить иммунную защиту

Первые реальные данные, указывающие, что "Омикрон" может находить лазейки в иммунной системе, были опубликованы учеными из Южной Африки.

Ученые зафиксировали рост числа людей, заразившихся ковидом несколько раз.

Работа ученых (которую еще не рецензировали другие врачи) — это первый и довольно общий анализ особенностей нового варианта, который распространяется все быстрее, и, по оценкам ученых, скоро вытеснит вариант Дельта и станет основным источником заражений.

"Омикрон" обнаружен более чем в 30 странах мира. И пока непонятно, насколько высока вероятность заразиться новым вариантом теми, кто уже ранее переболел ковидом.

Ученые проанализировали почти 36 тысяч подозреваемых повторных инфекций в Южной Африке, чтобы найти какие-либо изменения в показателях повторного заражения (дважды или больше) на протяжении всей пандемии.

Они установили, что во время вспышек вариантов Бета и Дельта резкого увеличения риска повторного заражения не наблюдалось несмотря на то, что лабораторные исследования показали, что эти варианты могут обойти иммунную защиту.

Однако сейчас налицо всплеск повторного заражения. Ученые не тестировали каждого пациента непосредственно на "Омикрон", но предполагают, что именно он ответственен за всплеск повторных заражений, поскольку по времени они совпали с появлением нового варианта.

По оценкам исследователей, вероятность повторного заражения у "Омикрона" в два раза выше, чем у более ранних вариантов.

Однако пока неясно, насколько ослабление иммунитета является фактором в новом всплеске, и насколько велика вероятность того, что это может вызвать рост заражений другими вариантами вируса.

Кроме того, приходится учитывать и то, что в Южной Африке высок процент зараженных ВИЧ, подавляющего иммунную систему, что также затрудняет интерпретацию результатов для остального мира.

Ожидается, что лабораторные исследования, показывающие, насколько успешно антитела атакуют "Омикрон", дадут результаты на следующей неделе.

"Ковидный пропуск": новые правила в Европе

Италия усилила антиковидные меры, введя новые правила для непривитых людей.

Посещать театр, кинотеатры, концертные площадки и крупные спортивные мероприятия теперь смогут здесь лишь вакцинированные или недавно переболевшие ковидом.

Так называемая "зеленая карточка", подтверждающая вакцинацию, теперь необходимо будет также предъявлять в гостиницах и при поездках на местном общественном транспорте.

Новые меры будут действовать как минимум до середины января. С середины октября уровень заражений в Италии постепенно растет.

Другие европейские страны приняли аналогичные меры в ответ на рост числа инфекций по мере приближения зимы.

В ноябре Австрия ввела изоляцию для непривитых.

В Германии новое руководство страны договорилось о запрете непривитым людям посещать многие общественные места, а Греция объявила ежемесячные штрафы в размере 100 евро для всех старше 60 лет, до сих пор не сделавших прививку.

Коронавирус с нами навсегда, считает британский эксперт

Профессор Пол Хантер, эксперт по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии, в интервью Би-би-си предположил, что в течение нескольких недель "Омикрон", вероятно, станет доминирующим вариантом ковида в Великобритании.

"Омикрон" распространяется гораздо быстрее, чем вариант Дельта", — говорит он, указывая на быстрый рост случаев в Южной Африке.

По оценкам Хантера, в Великобритании, вероятно, уже зарегистрировано более 1000 случаев заражения "Омикроном". По официальным данным Агентства безопасности здравоохранения Великобритании, пока подтверждено 246 случаев заболевания.

Отвечая вопрос, ближе ли Великобритания сегодня к началу пандемии, чем к ее концу, профессор Пол Хантер ответил, что не готов полностью с этим согласиться, однако полагает, что вирус останется с нами навсегда.

"Я думаю, что этот вирус будет существовать вечно", — говорит он.

"Мы думаем, что последняя большая вспышка коронавируса произошла 130 лет назад, и этот вирус все еще циркулирует, мы заражаемся им довольно регулярно, каждые три-шесть лет, и он в основном вызывает простуду, — сказал Хантер. — Вероятно, именно так и будет развиваться эта пандемия, поэтому мы будем неоднократно заражаться новыми вариантами ковида, но в целом они станут просто еще одной причиной простуды".

Хантер считает, что для предотвращения дальнейших мутаций необходимо обеспечить вакцинацию каждого уязвимого человека во всем мире, но пока этого не произошло, и значительная часть населения планеты остается непривитой.

"Ковид" повысил смертность от малярии

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2020 году было зарегистрировано больше случаев малярии и больше смертей из-за нарушений профилактики и лечения, вызванных пандемией.

В своем ежегодном докладе, посвященном малярии в мире, ВОЗ сообщила, что в 2020 году было зарегистрировано на 14 млн случаев заболевания малярией больше, чем годом ранее. Число умерших от нее также выросло на 69 тыс. человек.

Ковид повлиял на системы здравоохранения во всем мире. В странах, где малярия является эндемическим заболеванием, ковидные ограничения задерживает доставку противомоскитных сеток, некоторые пациенты пропускают лечение, потому что не могут путешествовать.

По оценкам ВОЗ, около двух третей дополнительных смертей от малярии в 2020 году были связаны с последствиями пандемии — нарушением режима профилактики и лечения.

При этом в ВОЗ опасались, что смертность от малярии в 2020 году в Африке может удвоиться, но помогли быстрые меры, принятые многими странами.

Тем не менее, долгосрочная тенденция вызывает беспокойство: с 2017 года прогресс в искоренении малярии застопорился, а заболеваемость и смертность остаются на прежнем уровне после значительного снижения в течение семи лет с 2010 года.

Пандемия — еще одно препятствие на пути к полному искоренению заболевания, и ВОЗ призывает правительства активизировать действия по борьбе с малярией.