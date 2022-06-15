Смертная казнь — предмет торга? Как могут использовать пленных британцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в самопровозглашенной ДНР нужно сохранить применение смертной казни. К этой мере наказания там сейчас приговорены двое британцев и марокканец, которые воевавали на стороне Украины и попали в плен. Фактически судьба британцев оказалась в центре трехстороннего торга: Россия хочет, чтобы Британия вступила в прямые переговоры с самопровозглашенной ДНР и тем самым фактически признала республику, а Киеву важно вернуть пленных на родину, ведь Украина сильно зависит от поставок британского вооружения.

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"В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни. [...] Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим", — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

9 июня суд самопровозглашенной Донецкой народной республики признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Решение суда раскритиковали западные политики и правозащитники. Они назвали решение суда "дипломатической игрой" против Британии. В частности, глава комитета британского парламента по международным делам Том Тугендхат описал происходящее как "форму взятия в заложники, форму мести".

"Думать, что это все делает самостоятельная сепаратистская республика - полная ерунда. Это делает Владимир Путин", — сказал Би-би-си депутат.

Такого же мнения придерживается эксперт международной правозащитной организации Amnesty International. Нина Навид заявила Би-би-си, что смертные приговоры Пиннеру и Аслину могут быть использованы для "грязной дипломатической игры" против Британии, которая поддерживает Украину в войне.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что Лондон играет ведущую роль в снабжении украинских войск "жизненно важным оружием".

Россия с помощью этой "игры", как минимум, пытается легитимизировать власти непризванных республик.



Россия: британцы — наемники, переговоры нужно вести с ДНР

Российские власти упорно называют Пиннера, Аслина и Брагима наемниками и настаивают, что обсуждать их судьбу Британия должна только с представителями ДНР (таким образом, косвенно признав независимость самопровозглашенной республики). Параллельно они обвиняли Лондон в безразличии к судьбе своих граждан.

"Обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор, и это не РФ", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что обращений от Лондона пока не было.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что российское внешнеполитическое ведомство "неоднократно информировало" посольство Великобритании в Москве, что "по вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР и ЛНР".

Кроме того, она заявила, что приговоренные британцы в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

"Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", — заявляла она.

15 июня на брифинге во время Петербургского международного экономического форума Захарова заявила, что смертный приговор "послужит примером для других "солдат удачи", воюющих на стороне украинских неонацистов".



Британия: стратегия освобождения есть, но держится в тайне

Британские власти назвали приговор фиктивным, однако пообещали сделать все для вызволения Аслина и Пиннера.

Представитель британского правительства заявил, что премьер-министр Борис Джонсон "был потрясен вынесенным приговором", внимательно следит за этим делом и "просит министров сделать все, что в их силах, чтобы воссоединить соотечественников с их семьями как можно скорее". Однако о чем может идти речь, не уточнялось.

После этого глава британского МИД Лиз Трасс в интервью радиостанции Би-би-си фактически повторила слова Джонсона: "Я заверила семьи [британских пленных], что сделаю все возможное, чтобы обеспечить их освобождение, и я не буду обсуждать нашу стратегию в прямом эфире".

Трасс отказалась отвечать на вопрос, будет ли она проводить прямые переговоры с ДНР.

Зато с руководителем внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению пленных британцев она уже обсудила.



Украина: пленные — комбатанты, они будут обменяны

Украина, как и западные страны и правозащитные организации, указывает, что пленные иностранцы воевали в составе ВСУ, а значит юридически у них есть статус комбатанта.

"Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать насилие, запугивать или негуманно вести себя", — заявил "Укринформу" представитель МИД Украины Олег Николенко.

Украинский министр реинтеграции Ирина Верещук считает, что Аслина и Пиннера в итоге обменяют: "Мне что-то подсказывает, что, в конце концов, так или иначе, рано или поздно, эти три военнослужащих будут обменяны (или иным образом попадут домой".

"Организаторы прекрасно понимают юридическую ничтожность их судилища и их последствий. Даже российский суд не стал пачкаться с таким судебным процессом и передал это группе самозванцев в Донецке. Их цель: терроризировать западное общественное мнение посредством угрозы расстрела трех заложников. Но мы не должны вестись на истерики самозванцев", — добавила она.

Один из вариантов, который обсуждался еще до вынесения приговора, - обмен иностранцев на Виктора Медведчука — близкого друга президента Путина и пророссийского политика, которого Украина обвиняет в госизмене.

18 апреля телеканал "Россия 24" опубликовал видео с пленными британцами, на котором они просили Джонсона содействовать их обмену на Медведчука. Жена Медведчука Оксана в видеообращении призывала родственников Аслина и Пиннера попросить об обмене двух военных на ее мужа. О том, что этот сценарий все еще обсуждается в Киеве, на выходных писал британский таблоид Sunday Express.

Однако учитывая, что на территории ДНР смертный приговор грозит еще сотням пленных с "Азовстали", вопрос о том, на кого обменяют Медведчука, если это все же произойдет, остается открытым.

В России настаивают, что возможный обмен не обсуждается. Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, объяснял Песков.



Как проходил суд

Суд ДНР признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве 9 июня. Все трое — военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Они жили в Украине как минимум несколько лет, у одного из них есть украинский паспорт. Всем троим вынесли смертный приговор.

Суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, поступавшие из суда, появлялись в российских государственных СМИ. Например, эти СМИ утверждали, что обвиняемые признались в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности" — эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Прокремлевские журналисты публиковали лишь краткие видеозаписи с этого процесса. При этом родственники осужденных неоднократно говорили, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.