СМИ: иностранцы не могут забрать из России тысячу детей от суррогатных матерей из-за пандемии

Иностранцы не могут вывезти из России порядка тысячи младенцев, родившихся от суррогатных матерей, из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на британскую Guardian.

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"Дети, часть из которых родились еще в феврале, получают уход, в основном, от нанятых нянь в съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах", — говорится в материале.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, некоторые родители попросили у суррогатных матерей временно оставить детей у себя, отмечает издание.

Существование такой проблемы подтвердила заместитель председателя Совета по правам человека при президенте России Ирина Киркора. По ее словам, с февраля 2020 года дети родились у 180 семей из Китая, а также граждан Сингапура, Франции, Аргентины, Австралии и Филиппин. "Это проблема, требующая срочного решения. Эти дети растут, им нужны родители", — заявила Киркора.

Согласно ее оценке, встретиться с биологическими родителями не могут до тысячи детей. В петербургской компании по предоставлению услуг суррогатного материнства заявили, что таких детей не менее 600.

Как отмечает The Guardian, в соцсетях родители записывают видеообращения, в которых призывают российские власти выдать им специальные визы, чтобы они смогли забрать детей.