СМИ: Российские танки возле украинской границы подготовлены для отражения атак новейшей техники

Российские танки, приведенные в полную боевую готовность возле украинской границы, были оснащены рядом обновлений для отражения атак новейшей техники, которая имеется в распоряжении украинской армии. Как сообщает Forbes, речь идет о беспилотнике TB2 Bayraktar, который был поставлен в Украину из Турции, и переносном противотанковом ракетном комплексе FGM-148 Javelin.

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Металлические "зонты"

Один из способов, с помощью которых Россия начала использовать отражение ракетных ударов, — это так называемые зонты, цель которых — не подавлять удар, а отводить ракеты от башни танка.

Такие "зонты" появились на российских танках Т-72Б и Т-72Б3. Ссылаясь на твиты военных аналитиков, СМИ отмечают, что различные модели "зонтов" свидетельствуют об эксперименте, а не о промышленной стандартизации.

What is interesting is that the different screens we've seen almost appear to have different purposes. Some can carry sandbags or other material, some are not strongly built, some cover much or little of the turret, etc. They're clearly experimenting to see if it works. https://t.co/32TXbut60h pic.twitter.com/nlhXU5th5u — Rob Lee (@RALee85) November 24, 2021

In occupied #Crimea, this #Russia|n tank is fitted with what looks like a type of slat armour over the turret specifically designed to protect against top down attack like the Javelin ATGM, which are now in use by #Ukraine's armed forces:

pic.twitter.com/R0rWBgvJAx

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 23, 2021

Тепловые обманщики

Еще один апгрейд танков связан с появлением теплоотводящих труб в месте обычного подключения воздухозаборника. Это усовершенствование теоретически могло обмануть ракеты и защитить башню танка. Улучшение не гарантирует безопасности танка, но увеличивает вероятность того, что ракеты пройдут мимо башни в сторону.

Наряду с нововведениями, некоторые российские танки оснащены более современными и мощными системами, которые предупреждают экипаж о приближающихся ракетах и ​​обманывают ракету с помощью специального распылителя и мигающего инфракрасного обманщика.

Новое оружие Украины

В конце октября в Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее.

Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. В ходе переговоров с американским лидером Джозефом Байденом была достигнута договоренность о поставках еще на 60 млн долларов, сверх согласованного ранее объема в 250 млн. Первую и вторую партию дополнительной помощи доставили в Киев 10 и 18 октября.

Кроме того, 26 октября вооруженные силы Украины сообщили о первом боевом применении турецких ударных дронов Bayraktar TB2 в Донбассе. Но прежде чем нанести удар по позициям вооруженных формирований ДНР, украинские вооруженные силы полгода использовали беспилотники Bayraktar TB2 для разведки и наблюдения.

Этот дрон, разработанный турецкой компанией Baykar несколько лет назад, способен действовать под контролем оператора или самостоятельно, его можно применять для разведки, наблюдения или нанесения ударов. Он несет управляемые авиабомбы с лазерным наведением MAM (Mini Akıllı Mühimmat — "Умные мини-боеприпасы") производства турецкой компании Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.S.

В настоящее время в распоряжении украинской армии 17 таких дронов. Стоимость каждого оценивается до 8 млн евро. В октябре беспилотник впервые был нацелен на контролируемый Россией артиллерийский фронт на востоке Украины, в результате чего погиб один человек.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению, которое, по его данным, может состояться в конце января — начале февраля 2022 года.