СМИ: Российские танки возле украинской границы подготовлены для отражения атак новейшей техники
Foto: Publicitātes foto/Kadrs no video

Российские танки, приведенные в полную боевую готовность возле украинской границы, были оснащены рядом обновлений для отражения атак новейшей техники, которая имеется в распоряжении украинской армии. Как сообщает Forbes, речь идет о беспилотнике TB2 Bayraktar, который был поставлен в Украину из Турции, и переносном противотанковом ракетном комплексе FGM-148 Javelin.

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Металлические "зонты"

Один из способов, с помощью которых Россия начала использовать отражение ракетных ударов, — это так называемые зонты, цель которых — не подавлять удар, а отводить ракеты от башни танка.

Такие "зонты" появились на российских танках Т-72Б и Т-72Б3. Ссылаясь на твиты военных аналитиков, СМИ отмечают, что различные модели "зонтов" свидетельствуют об эксперименте, а не о промышленной стандартизации.

Тепловые обманщики

Еще один апгрейд танков связан с появлением теплоотводящих труб в месте обычного подключения воздухозаборника. Это усовершенствование теоретически могло обмануть ракеты и защитить башню танка. Улучшение не гарантирует безопасности танка, но увеличивает вероятность того, что ракеты пройдут мимо башни в сторону.

Наряду с нововведениями, некоторые российские танки оснащены более современными и мощными системами, которые предупреждают экипаж о приближающихся ракетах и ​​обманывают ракету с помощью специального распылителя и мигающего инфракрасного обманщика.

Новое оружие Украины

В конце октября в Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее.

Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. В ходе переговоров с американским лидером Джозефом Байденом была достигнута договоренность о поставках еще на 60 млн долларов, сверх согласованного ранее объема в 250 млн. Первую и вторую партию дополнительной помощи доставили в Киев 10 и 18 октября.

Кроме того, 26 октября вооруженные силы Украины сообщили о первом боевом применении турецких ударных дронов Bayraktar TB2 в Донбассе. Но прежде чем нанести удар по позициям вооруженных формирований ДНР, украинские вооруженные силы полгода использовали беспилотники Bayraktar TB2 для разведки и наблюдения.

Этот дрон, разработанный турецкой компанией Baykar несколько лет назад, способен действовать под контролем оператора или самостоятельно, его можно применять для разведки, наблюдения или нанесения ударов. Он несет управляемые авиабомбы с лазерным наведением MAM (Mini Akıllı Mühimmat — "Умные мини-боеприпасы") производства турецкой компании Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.S.

В настоящее время в распоряжении украинской армии 17 таких дронов. Стоимость каждого оценивается до 8 млн евро. В октябре беспилотник впервые был нацелен на контролируемый Россией артиллерийский фронт на востоке Украины, в результате чего погиб один человек.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению, которое, по его данным, может состояться в конце января — начале февраля 2022 года.

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