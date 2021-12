СМИ: Российские танки возле украинской границы подготовлены для отражения атак новейшей техники

Российские танки, приведенные в полную боевую готовность возле украинской границы, были оснащены рядом обновлений для отражения атак новейшей техники, которая имеется в распоряжении украинской армии. Как сообщает Forbes, речь идет о беспилотнике TB2 Bayraktar, который был поставлен в Украину из Турции, и переносном противотанковом ракетном комплексе FGM-148 Javelin.

Один из способов, с помощью которых Россия начала использовать отражение ракетных ударов, — это так называемые зонты, цель которых — не подавлять удар, а отводить ракеты от башни танка.

Такие "зонты" появились на российских танках Т-72Б и Т-72Б3. Ссылаясь на твиты военных аналитиков, СМИ отмечают, что различные модели "зонтов" свидетельствуют об эксперименте, а не о промышленной стандартизации.

What is interesting is that the different screens we've seen almost appear to have different purposes. Some can carry sandbags or other material, some are not strongly built, some cover much or little of the turret, etc. They're clearly experimenting to see if it works. https://t.co/32TXbut60h pic.twitter.com/nlhXU5th5u