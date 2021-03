Совет ЕС продлил санкции за подрыв территориальной целостности Украины

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины, введенные в 2014 году за "подрыв территориальной целостности Украины". Штрафные меры будут действовать до 15 сентября, говорится в заявлении, распространенном в пятницу, 12 марта, в Брюсселе.

Решение принято формально на основании письменной процедуры. Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов и запрет на кредитование числящихся в черном списке физических и юридических лиц.

