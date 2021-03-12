Совет ЕС продлил санкции за подрыв территориальной целостности Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины, введенные в 2014 году за "подрыв территориальной целостности Украины". Штрафные меры будут действовать до 15 сентября, говорится в заявлении, распространенном в пятницу, 12 марта, в Брюсселе.

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Решение принято формально на основании письменной процедуры. Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов и запрет на кредитование числящихся в черном списке физических и юридических лиц.

Санкции ЕС за конфликт в Украине

Речь идет о первом пакете санкций ЕС в ходе украинского конфликта. Ограничительные меры за действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины были введены 17 марта 2014 года и с тех пор многократно продлевались, в последний раз — в сентябре 2020 года.

Позже Евросоюз в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении ряда секторов российской экономики, их действие заканчивается 31 июля 2021 года, а также ограничительные меры в ответ на аннексию Россией Крыма, они действуют до 23 июня 2021 года.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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