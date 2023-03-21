Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен предложила включить поддержку СМИ, издаваемых национальными меньшинствами страны, в число приоритетных направлений государственного Медиафонда. Как пишет Delfi.lt, руководитель Сейма зарегистрировала эту инициативу в числе других поправок к Закону об информировании общества, которые сейчас рассматривают депутаты.

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Сейчас литовское законодательство предполагает, что государство оказывает поддержку, в частности, региональным СМИ, в том числе на негосударственном языке. Если предложенную спикером поправку утвердят члены Сейма, на аналогичную помощь смогут рассчитывать и медиа, работающие на всю страну.

"Литовские польские или белорусские СМИ на самом деле имеют характеристики региональных СМИ, но в случае с литовскими русскими, еврейскими или украинскими — принимая во внимание, что эти меньшинства обычно достаточно равномерно распределены по всем регионам, — СМИ имеют больше характеристик национальных. Кроме того, цели СМИ национальных меньшинств, модель функционирования, ориентация на освещение проблем и достижений определенного этноса, а не вопросов местного значения, позволяют и обязывают рассматривать эти медиагруппы отдельно от региональных", — объясняет свою позицию Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, СМИ на языках национальных меньшинств способствуют сохранению национальной идентичности жителей, поощряют гражданственность и лояльность Литве, а также являются важным инструментом в борьбе с пропагандой и кремлевской дезинформацией. "Поддержка таких СМИ — обязанность литовского государства", — уверена Чмилите-Нильсен.

Как пишет Delfi.lt, по данным переписи 2021 года в Литве проживали 2,8 млн человек, из них 432 тысячи (около 15%) были представителями национальных меньшинств.