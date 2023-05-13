Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Еще в середине прошлой недели ожидалось, что военный парад на Красной площади вместе с Владимиром Путиным будет смотреть только один зарубежный лидер, президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Однако уже 8 мая выяснилось, что в Москву также приедут президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также премьер-министр Армении и Александр Лукашенко. Темур Умаров анализирует, почему и зачем лидеры стран Центральной Азии, более года старавшиеся, насколько это возможно, дистанцироваться от Москвы из-за вторжения в Украину, все-таки срочно собрались на Красной площади.

Хотя представители российских властей в своих публичных выступлениях постоянно заявляют о благодарности ветеранам Второй мировой войны и призывают о них заботиться, в реальности многие эти люди не могут решить даже сравнительно несложные бытовые проблемы. В 2020 году волонтеры запустили независимый проект "Мечта ветерана", и за два года смогли исполнить более пятисот желаний фронтовиков и тружеников тыла — кому-то на собранные пожертвования купили новое инвалидное кресло, кому-то поставили теплый туалет в деревенском доме. Но с началом полномасштабной войны с Украиной количество поступающих заявок существенно упало. Карина Пронина рассказывает, что стало с проектом, который пытался компенсировать лицемерие чиновников, и как он изменился из-за политики Кремля.

Литовская компания Sportinė aviacija производит планеры, заказы ей поступают со всего мира. В прошлом году фирма заключила контракт с американской компании UAVOS — та предложила изготовить крылья для грузовых беспилотников и обучить своих сотрудников серийному производству. Sportinė aviacija согласилась — и, кажется, теперь у нее проблемы, ведь из открытых источников несложно узнать о связи UAVOS с Беларусью и, что куда важнее, с белорусскими военными. "Зеркало" выяснило, как литовское предприятие чуть не произвело детали беспилотников, которые впоследствии могли использоваться в войне против Украины.

В прошлом году военная пропаганда официально и открыто стала работать в России со школьниками — в программе уроков появились "Разговоры о важном", а свободное от занятий время подростков призывают проводить в "патриотических" клубах и организациях. Детсадовцев идеологи нынешнего российского режима тоже не оставляют без внимания: с прошлого года в дошкольных учреждениях неофициально занимаются "милитаризацией детства", например, учат стрелять из винтовок и разбираться в типах взрывчатки. Ирина Новик разобралась, кто, как и зачем внедряет Z-пропаганду в российских детских садах.

За прошедшие с начала полномасштабного вторжения в Украину 14,5 месяцев Минобороны РФ не признало ни одного военного преступления, совершенного российскими военными (а тех солдат, кто публично в них признается, судят за "дискредитацию" армии). 20 лет назад, когда Владимир Путин уже был президентом России, все обстояло немного иначе — например, суд рассматривал дело солдат, расстрелявших шестерых мирных жителей в Чечне. Журналисты "Холода" рассказывают историю этого преступления — и наказания.

Бонус: что посмотреть — рассказ харьковчанки, выжившей во время российского ракетного удара в марте 2022 года

Аюна Морозова — дочь украинца и бурятки. Она родилась в Иркутской области, но после распада СССР вместе с отцом переехала в Харьков, стала профессиональной спортсменкой, а после завершения карьеры занялась тренерской работой. Уже 25 февраля прошлого года Аюна записалась в волонтеры, а в ночь на 1 марта отправилась в областную администрацию, где помогала военным. Вскоре по зданию ударила российская армия — Аюна оказалась под завалами, где провела несколько часов. Жертвами той атаки стал 31 человек. В своем монологе Аюна рассказывает о Харькове до и во время войны, о не верящих рассказам о вторжении родственниках в России и о том, как ее смогли спасти.