США и Британия ввели санкции против Беларуси за давление на журналистов

43 гражданина Беларуси, причастные к репрессиям против протестующих и журналистов, попали в санкционный список США. Великобритания также ввела санкции в связи с ситуацией в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

США ввели санкции против 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала "Белсат", а также обыски у журналистов и правозащитников. Об этом сообщается в четверг, 18 февраля, на сайте Госдепартамента.

Имена попавших под санкции не названы, но уточняется, что речь идет о "высокопоставленных официальных лицах в сфере юстиции, руководителях правоохранительных органов, и рядовых сотрудниках, задерживавших и применявших насилие к мирным демонстрантам, судьях и прокурорах, участвовавших в назначении тюремных сроков мирным протестующим и журналистам, а также руководителях в сфере образования, угрожавших студентам за участие в мирных протестах".

Этим людям прежде всего запрещается въезд в Соединенные Штаты. Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов", — добавил он.

