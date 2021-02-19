США и Британия ввели санкции против Беларуси за давление на журналистов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

43 гражданина Беларуси, причастные к репрессиям против протестующих и журналистов, попали в санкционный список США. Великобритания также ввела санкции в связи с ситуацией в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

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США ввели санкции против 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала "Белсат", а также обыски у журналистов и правозащитников. Об этом сообщается в четверг, 18 февраля, на сайте Госдепартамента.

Имена попавших под санкции не названы, но уточняется, что речь идет о "высокопоставленных официальных лицах в сфере юстиции, руководителях правоохранительных органов, и рядовых сотрудниках, задерживавших и применявших насилие к мирным демонстрантам, судьях и прокурорах, участвовавших в назначении тюремных сроков мирным протестующим и журналистам, а также руководителях в сфере образования, угрожавших студентам за участие в мирных протестах".

Этим людям прежде всего запрещается въезд в Соединенные Штаты. Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов", — добавил он.

Санкции Великобритании

В четверг, 18 февраля, о новых санкциях из-за ситуации в Беларуси объявили также власти Великобритании. Согласно публикации на правительственном сайте, в новый санкционный список вошли 27 человек — это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

В частности, под санкции Великобритании попали глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, выносившая судебные решения против протестующих и журналистов, освещавших демонстрации.

Активы участников санкционного списка в Великобритании в случае обнаружения подлежат заморозке.

Приговор журналисткам "Белсат" и обыски у правозащитников

18 февраля суд в Минске приговорил двух сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову (псевдоним — Андреева) и Дарью Чульцову к двум годам колонии якобы "организацию и подготовку", либо "активное участие" в действиях, "грубо нарушающих общественный порядок". Журналисток задержали 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

16 февраля по всей Беларуси была проведена серия обысков как минимум у 25 журналистов и правозащитников. Среди них был и могилевский журналист Александр Бураков, сотрудничающий с DW. Следственный комитет Беларуси объяснил обыски намерением "установить обстоятельства финансирования протестной деятельности". Действия белорусских силовиков вызвали жесткую критику в Евросоюзе.

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