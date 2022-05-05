США наращивают темпы подготовки украинских военных
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Американские военные наращивают темпы обучения украинской армии использованию западных вооружений, в частности гаубиц, ударных беспилотников и радаров, пишет в четверг, 5 мая, газета The Hill.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представители Пентагона сообщили изданию, что на настоящий момент более 220 украинских военных уже обучены использованию американских артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777. Вашингтон пообещал поставить Киеву 90 таких орудий.

Еще 20 солдат ВСУ 1 мая завершили недельный курс обучения обращению с новейшим беспилотником Phoenix Ghost: Киеву отправлен 121 такой дрон.

По сведениям собеседников газеты, на текущей неделе к подготовке должны приступить еще более 50 украинцев, а в настоящее время на различных военных базах в Европе обучаются сотни военнослужащих ВСУ. В частности, первая группа из порядка 50-60 украинских военных обучалась работе с гаубицами на полигоне в баварском Графенвере. Предполагается, что после возвращения на родину прошедшие подготовку украинские военные передадут полученные навыки другим сослуживцам.

В целом, по словам главы американского Учебного командования 7-й армии в Европе генерала Джозефа Хилберта, за последние 7 лет США обучили на территории Украины около 23 000 украинских солдат, на что было потрачено 126 млн долларов. Однако в начале года американские военные инструкторы были выведены за пределы Украины.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери