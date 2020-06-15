США призывают Россию немедленно освободить Пола Уилана

Вашингтон возмущен решением Московского городского суда, приговорившего гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США в понедельник, 15 июня.

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США призывают Россию немедленно освободить Уилана. Приговор был вынесен на основании секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты, отмечает глава Госдепа Майк Помпео.

Outraged by the decision today to convict Paul Whelan on the basis of a secret trial, with secret evidence, and without appropriate allowances for defense witnesses. Paul’s treatment by Russian authorities continues to be appalling, and we demand his immediate release. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020

США "серьезно обеспокоены" тем, что Уилан был лишен права на справедливое судебное разбирательство, которое Россия должна была обеспечить в соответствии со своими международными обязательствами. Вашингтон считает "ужасным" обращение российских властей с подсудимым и отмечает, что во время содержания под стражей "жизнь Уилана оказалась под угрозой" из-за того, что было проигнорировано состояние его здоровья. Кроме того, Уилана изолировали от семьи и друзей, говорится далее в сообщении.

Обвинение в шпионаже против России

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У 49-летнего Уилана имеются гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании Borg Warner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке — в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.