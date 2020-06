США призывают Россию немедленно освободить Пола Уилана

Вашингтон возмущен решением Московского городского суда, приговорившего гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США в понедельник, 15 июня.

США призывают Россию немедленно освободить Уилана. Приговор был вынесен на основании секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты, отмечает глава Госдепа Майк Помпео.

Outraged by the decision today to convict Paul Whelan on the basis of a secret trial, with secret evidence, and without appropriate allowances for defense witnesses. Paul’s treatment by Russian authorities continues to be appalling, and we demand his immediate release.