Беларусь получила "единогласную поддержку" стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), по вопросу получения статуса полноправного члена. Об этом Александр Лукашенко сообщил на саммите ШОС, проходящем в Узбекистане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"У нас было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи организации с интересами своего государства, оценить напряженный и конструктивный характер ее работы, а также убедиться в собственных силах и возможностях", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, ШОС решила начать процедуру по предоставлению Минску полноправного членства в организации. С 2010 года Беларусь обладала статусом партнера ШОС, с 2015 года — статусом наблюдателя. Официальную заявку на вступление страна подала в июле этого года.

В четверг, 15 сентября, представители Ирана, ранее также бывшего наблюдателем при ШОС, подписали меморандум о полноценном вступлении в организацию. В свою очередь, статус партнера по диалогу с ШОС еще накануне саммита в Самарканде получили Египет и Катар, сегодня аналогичные документы подписали представители Бахрейна, Мальдив, Кувейта, ОАЭ и Мьянмы.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, позднее к ним присоединились Индия и Пакистан. Помимо Ирана и Беларуси, статус наблюдателей при ШОС имеют Афганистан и Монголия, статус партнеров — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Среди целей организации — укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами, содействие их сотрудничеству в различных сферах, совместное поддержание безопасности, а также "продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка".