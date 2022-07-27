Суд ЕС оставил в силе запрет на работу Russia Today

Законность введенных против телеканала санкций подтвердил второй по значимости суд Евросоюза. В России, комментируя это решение, пообещали ответные меры и повышенное давление на европейские СМИ.

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Европейский суд общей юрисдикции (The European General Court) поддержал санкции, введенные в начале марта в отношении подконтрольного Кремлю телеканала RT (в прошлом Russia Today). Об этом сообщают Reuters и Euronews.

Судьи пришли к выводу, что "ограничительные меры являются пропорциональными, поскольку они уместны и необходимы" во время военной агрессии России против Украины. Суду была представлена "конкретная, точная и последовательная совокупность доказательств", подтверждающая "серьезную и прямую угрозу" безопасности ЕС, которая исходит от дезинформационных кампаний RT.

Отдельно отмечено, что именно из-за "исключительного контекста" блокировка подконтрольного российскому правительству СМИ не нарушает основополагающие принципы свободы слова. Еще один аргумент, который привели в Европейском суде общей юрисдикции, — запрет носит временный и обратимый характер.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "наступление на свободу СМИ в европейских государствах" вызывает в Кремле "обеспокоенность и сожаление". "Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", — подчеркнул Песков.

Cанкции в отношении российских государственных медиа Евросоюз ввел 2 марта. В странах ЕС было приостановлено вещание Sputnik и пяти подразделений Russia Today: RT UK, RT English, RT Germany, RT France и RT Spanish. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тогда объяснял это решение тем, что "систематическое манипулирование информацией и дезинформация Кремля используются в качестве инструмента в нападении на Украину".

Согласно недавнему исследованию Института стратегического диалога, RT успешно обходит наложенные на телеканал ограничения. Для этого используются сайты со слегка измененными доменными именами, сайты-зеркала и аккаунты в соцсетях.