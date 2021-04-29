Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 1327, в Эстонии — 425
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1327 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 549,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 245 896 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3916 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7899 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4316 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 425 тестов (9,8%), скончались десять заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 411,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 8,5%.

В больницах Эстонии находятся 354 пациента с коронавирусом.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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