Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам тюрьмы в Беларуси

Минский городской суд вынес заочный приговор лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и другим противникам режима Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

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Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко — к 18 годам заключения. Еще три оппозиционера — Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — получили по 12 лет колонии.

Участников Координационного совета белорусской оппозиции признали виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, публичным призывам к захвату власти, возбуждении социальной вражды.

Тихановская, Латушко и другие осужденные сейчас находятся за пределами Беларуси.

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимавший этот пост с 1994 года. Оппозиция, объединившаяся вокруг Тихановской, обвинила власти в фальсификации голосования. На протяжении нескольких недель в Беларуси проходили массовые акции протеста, которые были жестко подавлены полицией.

Муж Светланы Тихановской, популярный в Беларуси блогер Сергей Тихановский, был арестован еще в 2020 году вскоре после заявления о намерении баллотироваться в президенты страны (впоследствии его приговорили к 18 годам колонии). Уже после окончания голосования местные власти заключили под стражу многих видных оппозиционеров, например, соратницу Тихановской во время избирательной кампании Марию Колесникову приговорили к 11 годам заключения.