"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными. США это отрицают

Военное командование США в понедельник вечером подтвердило, что в Афганистане разбился американский военный самолет. При этом военные отрицают, что самолет был сбит талибами.

"Американский самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь", — заявил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леггетт.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

Ранее движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя ответственность за сбитый в Афганистане самолет. По утверждению талибов, среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

"Самолет, выполнявший разведывательную миссию, был сбит над Садо-Хель в районе Дих-Як, который находится в провинции Газни", — заявил представитель движения Забихулла Муджахед, не уточнив, как именно было сбито воздушное судно.

Насколько известно, у "Талибана" нет зенитно-ракетных комплексов, способных сбить летящий на большой высоте самолет.

В соцсетях "Талибана" появились видео и фотографии предполагаемых обломков самолета с с маркировкой американских ВВС. Лайнеры Bombardier E-11A Пентагон использует для разведки в Афганистане.

Представитель американских властей на условиях анонимности сообщил ранее агентству Рейтер, что разбился небольшой военный самолет США, на котором было не более 10 человек.

Первоначально сообщалось, что самолет мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Однако позднее директор компании это опроверг.

Сообщалось, что самолет упал на подконтрольной "Талибану" территории.