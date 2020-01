"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными. США это отрицают

Военное командование США в понедельник вечером подтвердило, что в Афганистане разбился американский военный самолет. При этом военные отрицают, что самолет был сбит талибами.

"Американский самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь", — заявил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леггетт.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.