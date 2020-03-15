Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, глава вашингтонской администрации здоров. Это следует из сообщения его лечащего врача Шона Конли, которое распространила в субботу пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

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"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на [предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 он решил сдать [анализы]. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", — говорится в тексте.

"Через неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента по-прежнему нет симптомов", — подчеркнул Конли.

"Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", — говорится в официальном заявлении Белого дома.

По данным CNN, Белый дом с субботы начал измерять температуру у тех, кто контактирует с Трампом, а также вице-президентом Майком Пенсом. Так, одного из журналистов не пустили на субботний брифинг по коронавирусу с их участием из-за температуры 99,9 градуса Фаренгейта (37,7 градуса Цельсия). Сам президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как у у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена после их визита в резиденцию Трампа во Флориде был диагностирован коронавирус.

В субботу бразильский чиновник разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он изображен рядом с Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом.

Вайнгартен был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполнится 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Бразильский президент в пятницу на своей странице в Facebook написал, что коронавируса по результатам анализа у него не выявлено.