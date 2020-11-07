Трамп заявил о "далеких от завершения" выборах

Выборы американского президента еще не завершились. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, передает Reuters.

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"Эти выборы далеки от завершения", — цитирует агентство Трампа. Он также сообщил, что кандидат от демократов Джо Байден пытается "ложно выдать себя за победителя". Трамп анонсировал начало судебную тяжбу по поводу результатов выборов в понедельник

Ранее американские СМИ сообщили, что в результате победы в штате Пенсильвания Байден получил 20 голосов выборщиков, необходимых ему для победы на выборах президента США.