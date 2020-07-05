Требования репараций потомкам африканских рабов звучат все чаще. Кому платить и как посчитать размер выплат?

21-летняя студентка престижного Джорджтаунского университета Майя Моретта записалась на курс истории чернокожих американцев. Разумеется, она и раньше знала о рабстве, но документы из университетского архива, которые она проштудировала для своей курсовой, сильно ее впечатлили.

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Особенно возмутило Майю то, что, оказывается, некоторые студенты из плантаторских семей привозили с собой невольников, которые выполняли для университета разные работы, а хозяевам это засчитывалось в плату за обучение. "У меня раскрылись глаза, я решила, что надо как-то исправить прошлую несправедливость", — говорит она.

Майя стала активно агитировать за финансовые репарации потомкам бывших рабов.

"Некоторые мои коллеги говорят, что делать ничего не нужно, хотя среди студентов есть потомки бывших рабов, которыми когда-то владел университет", — сказада она в интервью Би-би-си.

Вопрос репараций отнюдь не нов. В конгрессе США с 1865 по 2019 год он поднимался несколько раз. Известным сторонником выплаты компенсаций за рабство является член палаты представителей от 14-го округа Нью-Йорка 30-летняя Александра Окасио-Кортес, принадлежащая к левому крылу Демократической партии и известная как самая молодая женщина, когда-либо заседавшая в американском конгрессе.

Новый импульс обсуждению темы придала активизация движения "Черные жизни важны" (Black Lives Matter), особенно после того, как были снесены и повреждены многие памятники исторических личностей, связанных с работорговлей.

Но еще в 2016 году его сторонники опубликовали в интернете манифест, содержавший, в частности, требование репараций за рабство.

Что думают политики

Все кандидаты в президенты от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах президента США, включая победившего в итоге праймериз Джо Байдена, обращались к этому вопросу в своих выступлениях. Конкретно Байден ничего не обещал, но признает наличие темы для обсуждения.

По сих пор многие страны, в свое время завозившие рабов, не извинились. На этой гравюре 18 века изображена погрузка рабов на судно

Верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили от Социалистической партии Мишель Бачелет призвала бывшие колониальные державы возместить ущерб, причиненный веками насилия и дискриминации.

Ряд организаций принесли публичные извинения за причастность к этой позорной странице прошлого. Среди них англиканская церковь и 300-летняя страховая компания Lloyd's, некогда страховавшая суда, доставлявшие рабов через Атлантику.

Активисты считают, что этого недостаточно, и поднимают вопрос о денежных выплатах.

Главная идея

Эти требования основаны на идее, что право на материальную компенсацию за нанесенный ущерб и пережитую несправедливость имеют не только сами пострадавшие, но и их потомки независимо от давности.

Другой довод состоит в том, что последствия рабства ощущаются до сих пор в виде экономического и образовательного неравенства, которое нужно ликвидировать.

В США за отменой рабства в 1865 году последовали сто лет закрепленных законами неравноправия и сегрегации, особенно на юге страны.

Последний из расистских "законов Джима Кроу" был отменен в 1964 году. Только между 1882 и 1920 годами жертвами судов Линча стали около 3500 человек.

"Богатство не есть нечто приобретаемое только собственными усилиями человека, оно накапливается поколениями", — утверждает журналистка и гражданская активистка Николь Ханна-Джонс в эссе, опубликованном New York Times 26 июня.

В марте этого года Ханна-Джонс получила Пулитцеровскую премию за интерактивный "Проект 1619" (год, когда на территорию современных США прибыли первые рабы).

"Если черные жизни действительно важны в Америке, нельзя останавливаться на лозунгах и символических жестах. Пора этой стране заплатить свой долг", — пишет она.

Сколько платить?

Общее число жертв трансатлантической работорговли в XVI-XIX столетиях можно определить лишь очень приблизительно, поскольку многие погибали на пути в Америку в переполненных жарких трюмах и не вошли ни в какую статистику.

Некоторые исследователи говорят об 11 млн мужчин, женщин и детей, привезенных в Северную и Южную Америку.

В 2013 году Карибское сообщество (Caricom), включающее 15 государств, создало комиссию для рассмотрения этических и правовых аспектов вопроса о репарациях.

Одна из этих стран, Гаити, освободилась от колониального правления Франции в 1804 году в результате успешного восстания черных рабов.

В 1834 году Париж признал ее независимость в обмен на компенсацию за конфискованную собственность плантаторов в размере 90 млн тогдашних франков.

"Моя страна выплатила долг бывшим колониальным хозяевам только к 1947 году, и дорогой ценой. Не требовать от Франции возврата этих денег для меня значит не уважать жертвы, принесенные моими предками", — заявил Би-би-си гаитянский писатель Димитри Леже.

Группа африканских государств в 1999 году заявила, что бывшие колонизаторы должны им 777 трлн долларов, хотя есть и более скромные оценки.

Уильям Дэрити, профессор экономики частного университета Дьюка в Северной Каролине, исходит в своих подсчетах из оставшегося невыполненным обещания Авраама Линкольна дать каждому освобожденному невольнику 40 акров земли и одного мула.

Переведя тогдашнюю среднюю стоимость участка и животного в современные деньги и приплюсовав банковские проценты и инфляцию за 150 лет, получается, что каждый из примерно 30 млн современных афроамериканцев имеет право на компенсацию в размере 250 тыс. долларов.

Общая сумма в случае таких выплат превысила бы госбюджет США на 2020 год.

"Цель репараций — положить конец имущественному неравенству между белым и черным населением", — заявил Би-би-си Уильям Дэрити.

Другие подсчеты, исходящие из заработка свободного сельскохозяйственного рабочего в середине XIX века, дают более скромную цифру: 16200 долларов на человека.

Нет нужды говорить, что подобные калькуляции сложны и их легко оспорить.

Из чьего кармана?

Некоторые активисты предлагают выставить счет компаниям и организациям, владевшим рабами, и потомкам рабовладельцев. В канун Гражданской войны на американском Юге насчитывалось около 390 тысяч семей рабовладельцев.

Однако большинство активистов полагает, что платить должно государство.

"Основную долю вины несет государство, поскольку оно создавало обстановку, в которой частные лица, организации и компании могли соучаствовать в рабстве и колониализме", — полагает Верена Шеперд, преподаватель Университета Вест-Индии на Ямайке и зампредседателя комиссии Caricom по репарациям.

Отдельные организации и компании в США и Британии самостоятельно решили возместить ущерб, причиненный их предшественниками.

Наиболее известна инициатива Джорджтаунского университета ежегодно выплачивать 400 тыс. долларов потомкам 272 рабов, которыми он некогда владел, а в 1838 году продал, чтобы решить свои финансовые проблемы.

Университет Глазго, в XVIII-XIX веках принимавший благотворительные пожертвования от рабовладельцев, в 2019 году пообещал выплатить в качестве компенсаций 25 млн долларов.

Страховая компания Lloyd's пообещала выплаты на развитие чернокожих общин Великобритании, также как и пивоварня Green King, основанная в 1799 году плантатором Бенджамином Грином.

Пивоварня Greene King была одной из многих компаний, получивших финансовую выгоду, когда после принятия закона об отмене рабства в 1833 году британское правительство выплатило компенсации не рабам, а рабовладельцам.

В 1848 году то же самое произошло во Франции.

В Бразилии, в свое время импортировавшей около 4 млн невольников и упразднившей рабство позднее других, в 1888 году, ее правительство столкнулось с требованиями плантаторов о выплате компенсаций.

В ответ было решено сжечь все документы, касавшиеся владения рабами. Теперь, когда о компенсациях заговорили потомки рабов, уже невозможно установить, кто является таковыми, а кто нет.

Несмотря на значительную роль Бразилии в работорговле, самым важным на сегодня шагом к восстановлению справедливости стал закон 2012 года о квотах на поступление в государственные университеты для чернокожих абитуриентов.