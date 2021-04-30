Турция одобрила использование "Спутника V"

Турция стала 63-й страной, в которой зарегистрирована вакцина «Спутник V».

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Минздрав Турции одобрил вакцину "Спутник V" для экстренного применения в стране, сообщает Anadolu со ссылкой на главу ведомства Фахреттина Коджу.

Также агентство передает, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов лично обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставки препарата, если это потребуется, и опроверг возможность нехватки вакцин в Турции.

"У нас достаточно вакцин. Скоро поступит "Спутник V". При необходимости я обсужу этот вопрос и с президентом Путиным. Немецкие производители вакцины BioNTech также осуществят поставки в Турцию", — сказал он.

Информацию о регистрации "Спутника V" в Турции подтвердил и Российский фонд прямых инвестиций, участвующий в дистрибуции вакцины. "Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутника V". Общее количество населения этих стран превышает 3,2 млрд человек", — говорится в поступившем в РБК сообщении фонда.

28 апреля глава турецкого Минздрава сообщил, что Анкара подписала контракт на закупку 50 млн доз российской вакцины (население страны составляет более 83 млн человек, 50 млн доз хватит на вакцинацию 25 млн человек). Поставки ожидаются в течение полугода, первая партия поступит в мае, говорил он.

Помимо прямых поставок вакцины в Турции готовится и локализация производства препарата. РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç объявили о сотрудничестве для производства в стране "Спутника V". В РФПИ сообщили, что Viscoran İlaç осуществила подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск "Спутника V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.