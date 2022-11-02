Украина и ООН планируют возобновить реализацию зерновой сделки с 3 ноября

Движение судов с украинской сельскохозяйственной продукцией возобновится завтра в рамках заключенной ранее зерновой сделки несмотря на выход России из соглашения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ⁦ООН", — написал чиновник в Twitter. По его словам, на сегодня запланированы проверки судов в проливе Босфор.

Заявления Кубракова подтвердил представитель ООН в стамбульском Совместном координационном центре (СКЦ) по реализации соглашения Амир Абдулла: "Экспорт зерна и продуктов питания из Украины должен продолжиться. Хотя на 2 ноября не запланировано движение кораблей в рамках "Черноморской зерновой инициативы", мы ожидаем отплытия груженых судов в четверг".

29 октября Минобороны РФ сообщило о временном выходе российской стороны из зерновой сделки, которая была заключена летом при посредничестве Турции и ООН. Причиной ведомство назвало атаку беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, в которой обвинило Украину.

1 ноября представители Украины, Турции и ООН договорились на один день приостановить движение судов по гуманитарному коридору. Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что суда под турецким флагом продолжат вывозить сельхозпродукцию из украинских портов.