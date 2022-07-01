Украина выиграла битву за борщ. ЮНЕСКО внесла это блюдо в список ее национальных достояний

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного достояния внес в соответствующий список позицию под названием "Культура приготовления украинского борща".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ткаченко написал в своем "Фейсбуке": "Победа в войне за борщ — наша!". И добавил, что ЮНЕСКО приняла решение по обращению украинского правительства, которое было направлено в марте 2021 года.

Борщ был предметом национального спора и во времена СССР, и после его распада, и особенно, в 2010-е, когда отношения между Россией и Украиной обострились как никогда до этого.

Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси, из которой произошли оба современных государства. В дальнейшем он стал частью национальной кухни не только России и Украины, но и Польши, Литвы, Молдовы и других стран.

Если в мирные времена спор о происхождении борща носил скорее развлекательный характер, то в последние годы — уже ожесточенный политический. В 2019 году "Би-би-си" выпустила серию текстов о том, как разные национальности конфликтуют за происхождение блюд.

Таких конфликтов действительно много — разные страны и национальности оспаривают, например, происхождение фалафеля или капусты кимчи. Текст про борщ (журналист Би-би-си Эндрю Эванс приходил к выводу, что он, скорее, украинский, но с оговорками) заметили десятки российских СМИ, в подавляющем большинстве так или иначе связанные с государством — и крайне резко на него отреагировали.

Вот только заголовки из тех статей. "Британцы уверены, что Россия оккупировала суп из свеклы" (КП), "Россию обвинили в присвоении украинского борща, но эксперт рассказал, как все на самом деле" ("Метро"), "Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды" (Life).

В итоге в последние годы вопрос "чей борщ" в обеих странах стал таким же маркером "свой-чужой", как и вопрос "чей Крым".

Даже МИД России на своем сайте относит борщ к "русским традиционным и национальным блюдам".

В апреле этого года спикер МИД РФ Мария Захарова — без доказательств, правда — утверждала, что в Украине даже кулинарные книги запрещались. Она говорила вот так: "Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Он должен был принадлежать только одному народу и национальности. Чтобы он был общий, в каждом городе и регионе хозяйка могла приготовить его по-своему — нет. На компромиссы идти не хотели. Это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах".

В пятницу министр культуры Украины Александр Ткаченко ответил на эти утверждения так: "Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "кулинарные книги запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ — это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО".

"Но мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское", — сказал Ткаченко.