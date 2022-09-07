Украинская армия атакует под Харьковом. Что известно

Украинские войска продолжают наступление под Харьковом. По неподтвержденным, но заслуживающим доверия сообщениям, им удалось окружить с севера и юга крупный опорный пункт российских сил — город Балаклею, и теперь их наступающие части вышли на оперативный простор, угрожая отрезать от снабжения уже всю российскую группировку, сосредоточенную под Изюмом. Российское командование спешно подтягивает подкрепления на опасные направления, но в своих сводках рапортует только об успехах.

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О массированной атаке ВСУ в направлении Балаклеи стало известно во вторник — как уже не раз бывало во время российско-украинской войны, из неофициальных, но неплохо осведомленных источников. Примечательно, что как проукраинские, так и пророссийские блогеры и пропагандисты, информируя о событиях к юго-востоку от Харькова, в целом не противоречили друг другу.

Расхождения были лишь в оценке глубины и скорости продвижения украинских войск и ситуативной реакции на происходящее — от "нам ***** [конец]" и "никакой паники нет" до "наши танки в Балаклее" и "Изюм наш".

Первые итоги

О ситуации на Харьковском фронте молчат и украинский, и российский генштабы.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович накануне завуалированно говорил о крайне неприятной ситуации, сложившейся у российских войск "в одном городе".

На данный момент вырисовывается такая картина: ВСУ прорвали российскую оборону сразу на нескольких направлениях — с юга, севера и запада от Балаклеи, охватив город полукольцом и взяв под огневой контроль пути отхода на восток.

Судя по всему, украинские части не стали тратить время на штурм Балаклеи большими силами. Наибольшую опасность для российских частей представляет другой удар — севернее Балаклеи, на Волохов Яр. Это важный транспортный узел, через него проходит трасса на контролируемую российскими войсками железнодорожную станцию в Купянске. И от него же идет трасса на юг, на Изюм. В том районе сосредоточена крупная группировка российских войск, снабжение которой завязано на поставки из Купянска.

Дополнительные угрозы представляют возможности удара украинских сил с северо-запада в направлении села Шевченково и с юго-запада в направлении села Веселое — в случае успеха ВСУ оба расклада могут обернуться довольно большими "котлами".

Что пишут пророссийские блогеры

"Хороших новостей сегодня не ждите", — пишет автор телеграм-канала Zаписки Vетерана. Далее он в нецензурных выражениях высказывает претензии российским военачальникам, "у которых на бумаге штат был заполнен на 100%, а по факту в подразделении 45 максимум 50% личного состава. Еще раз — МАКСИМУМ. Есть подразделения, в которых реально штат заполнен на 20%".

"Два сводных отряда Росгвардии под Волоховым Яром бьются уже больше суток в полном окружении", — продолжает он.

"Теперь точно вырисовывается контур замысла противника. Основной удар идет на Купянском направлении. Задача отрезать Изюмскую группировку от снабжения, потом окружить".

⚡️ Сводка на 07.09 12:35 1. В 8:07 СОБР "Омега" выходил на связь, докладывали что все хорошо.

2. Противник пытается "газовать" на Изюм, дабы зайти в тыл, но безуспешно.

3. Балаклея по прежнему находится в оперативном окружении, противник применяет уже резервы.

— Avanpost (@Avanpost2) September 7, 2022

"Северную дорогу на Купянск [украинцам] удалось как минимум взять под огневой контроль, — сообщает телеграм-канал "Старше Эдды". — Ночью шли бои у Волхова Яра и вполне допускаю, что противнику удалось выбить нас из него. Балаклея в оперативном окружении, ВСУ будут продолжать развивать успех и вполне вероятно что они попытаются выйти к Купянску, отрезав и Балаклею и Изюм. Силы у них на это есть, о чем неоднократно писали дилетанты-блоггеры".

Телеграм-канал "Война Z Украина" выложил карту боевых действий в Харьковской области.

Чем грозит нынешнее наступление ВСУ в Харьковской области, задается вопросом корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, автор телеграм-канала Kotsnews.

"Судя по тому, что бои завязались по линии Вербовка, Яковенково, Таранушино, Волхов Яр, задачи брать Балаклею во что бы то ни стало у украинцев не стоит. Им важно взять под контроль сначала трассу от Волхова Яра до Балаклеи (артиллерией они ее уже контролируют), последняя останется фактически в окружении. От Волхова Яра — прямая трасса на Изюм, а также — на Шевченково, через которое дорога идет на Купянск.

Да, сейчас остается полевая дорога снабжения от Купянска до Изюма, которая на трассу выходит под самим городом. Но в случае продвижения противника на юг от Волхова Яра, и она окажется под угрозой.

А в случае выхода противника через Михайловское на Купянск, Изюмская группировка, по факту, оказывается отрезанной от большой земли. Придется уходить на Восток через Оскол. Это, конечно, процесс не одного дня, но хочется надеяться, что развить успех минувших суток украинцам не удастся.

Я не знаю, что сказать сейчас тем Воинам Минобороны, Росгвардии, ЧВК и резервистов из ЛДНР, которые героически обороняются на этом участке. Любые слова, сказанные с расстояния, будут казаться не очень искренними. Держитесь, мужики…

P.S. С системой, в которой начальство не любит плохих новостей, а подчиненные не любят расстраивать начальников, надо что-то уже делать. Может, премировать за плохие новости…".

Что говорит российское командование

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава российского генштаба Валерий Герасимов в день начала украинского наступления под Харьковом наблюдали за командно-штабными учениями "Восток-2022" в Приморском крае.

В среду Путин затронул тему российско-украинского конфликта на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. О ситуации на фронтах он не высказался, ограничившись общими фразами о российских целях и достижениях в Украине.

"Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", — цитирует Путина ТАСС.

Ежедневный брифинг официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова 7 сентября начался традиционными словами "в результате успешных наступательных действий подразделениями российских Вооруженных сил…" и до конца продолжался в том же духе.

О положении в районе Балаклеи генерал Конашенков не сказал ничего.