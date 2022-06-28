"Украинская правда": Омбудсмена Денисову уволили из-за недостоверной информации об изнасилованиях

В конце мая Верховная Рада отправила в отставку уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову. Тогда это казалось неожиданностью, а оглашение реальных причин такого решения, как утверждают украинские журналисты, могло сильно навредить государству в условиях войны. "Однако эта история важна. Как пример, что Украина должна воевать честно и сплоченно, что Украина способна признавать ошибки и наказывать виновных. И в частности, это отличает нас от врага. Поэтому рассказать эту историю — тоже наша обязанность", — говорится в расследовании издания "Украинская правда".

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От редакции. В этом тексте рассказывается о недостоверной информации, которую распространяла уже уволенная украинская чиновница. Это не означает, что все сообщения об изнасилованиях украинских женщин и детей российскими военными — выдумка или преувеличение. По одному из таких эпизодов уже идет суд, еще около 20 расследуются полицией.

С начала войны украинские ведомства стали принимать сообщения о преступлениях российских военных. Офис уполномоченного по правам человека при технической поддержке ЮНИСЕФ открыл горячую линию, на которую к концу мая позвонили около 50 тысяч человек. Сотрудники Офиса с трудом справлялись с таким потоком обращений, и в апреле Денисова решила открыть вторую линию.

Как объясняла омбудсмен, по новому телефону можно было поговорить не с простыми операторами, а с профессиональными психологами. Возглавила эту горячую линию Александра Квитко, дочь Денисовой. Впоследствии она неоднократно давала интервью, в которых со ссылкой на поступившие звонки рассказывала о том, как российские военные жестоко насиловали украинских женщин и детей. "Украинская правда" подчеркивает: хотя Квитко сотрудничала с ведомством, возглавляемой ее матерью, около трех лет, формально конфликта интересов здесь нет — дочь омбудсмена трудоустроена не напрямую, а через ЮНИСЕФ.

В конце мая Денисова съездила на Всемирный экономический форум в Давос. Там омбудсмен подробно рассказала о военных преступлениях (в первую очередь, изнасилованиях), однако заинтересовавшиеся этими историями журналисты не смогли их подтвердить. Украинские медиа даже опубликовали обращение к Денисовой, в которой попросили ее тщательно проверять информацию, которую она пересказывает публично.

Собеседник "Украинской правды" в офисе украинского омбудсмена подчеркивает, что "линия Квитко" отличалась от основной непрозрачностью. Неизвестно было, фиксируются ли звонки, передается ли информация правоохранителям и кто работает вместе с Квитко. Денисова утверждала, что это "психологи ЮНИСЕФ", но в организации это опровергли. На вопросы подчиненных о том, почему работа организована настолько странно, они получали ответ: "Мы работаем на информационном фронте".

Денисова регулярно рассказывала жуткие истории о надругательствах над украинскими детьми, полученные как раз по горячей линии. При этом прокуратуре, по словам собеседника "Украинской правды" в ведомстве, известно только о двух таких случаях. Найти большинство пострадавших, о которых сообщала омбудсмен, прокуроры не смогли, хотя проводили собственные расследования.

Ведомство вызвало уполномоченную по правам человека на допрос, чтобы узнать, откуда она берет информацию. Выяснилось, что она узнает о случаях изнасилования от своей дочери. Ее также допросили — Квитко уверяла, что за полтора месяца получила 450 звонков об изнасиловании детей. Прокуратура заказала выписку — оказалось, что всего на горячую линию за это время позвонили 92 раза. Никаких деталей о телефонных разговорах Квитко сообщить не смогла.

Деятельность Денисовой и ее дочери создала большие проблемы для украинских властей. Источник "Украинской правды" в руководстве правящей партии "Слуга народа" рассказал, что получали запросы от европейских партнеров, которые интересовались рассказанными омбудсменом преступлениями, — и не могли их подтвердить. С парламентом, которому Денисова подотчетна по должности, она свои действия также не координировала. Уполномоченного уволили 31 мая.

Публикацию “Украинской правды” критически встретили многие в Украине и радостно – в российских провластных Telegram-каналах. Главный редактор издания Севгиль Мусаева в специальной колонке ответила и тем, и другим: “Только четкие доказательства преступлений, иное отношение к проверке информации о них, полная открытость во всем, кроме персональных данных жертв! Если не отделять правду от лжи, все это будет накапливаться и впоследствии ударит Украину очень сильно. В погоне за этими страшными историями мы потеряли бы любой шанс на расследование этих преступлений в международных судах”. “Я бы сравнила эту историю с прививкой. Да, понимаю, что было больно, есть реакция, но она должна защитить организм государства, чтобы вирус не пошел дальше”, – отметила Мусаева.