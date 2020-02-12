Уровень доверия Владимиру Путину снизился в два раза

Владимиру Путину доверяют чуть больше трети (35%) россиян. За последние два года рейтинг доверия президенту РФ упал почти в два раза, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты январского опроса "Левада-центра".

За последние четыре месяца уровень доверия россиян к Путину в стране снизился на 4% — сейчас президенту доверяют 35% жителей страны, а в сентябре 2019 года этот показатель достигал 39%. Если сравнивать с ноябрем 2017 года, рейтинг доверия упал практически в два раза — в декабре 2017 года он составлял 60%.

Директор "Левада-Центра" Лев Гудков считает, что причиной падения доверия к Путину является длительная неудовлетворенность жителей ситуацией в России. "Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", — отметил он.

В доверии за последние четыре месяца также потерял экс-премьер РФ Дмитрий Медведев — с 9% до 5%. В то же время достаточно заметно с сентября 2019 года выросло доверие министру обороны России Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%).

Новому главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 3% респондентов, свидетельствуют данные опроса.