В Белгородской области два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков, супружеская пара погибла в результате взрыва "боеприпаса неустановленного образца". Ранее руководитель области писал о женщине, ставшей жертвой обстрела.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметил Гладков, мужчина и женщина погибли в селе Староселье Краснояружского района, где с 27 октября введен режим чрезвычайной ситуации. "Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе", — подчеркнул губернатор. Он также напомнил местным жителям, что без согласования с властям приезжать в населенные пункты, где действует режим ЧС, запрещено.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Староселье взорвался автомобиль, наехавший на неизвестный предмет. "Погибли 67-летний Виктор Юрченко и 63-летняя Екатерина Юрченко. По предварительной информации, машина могла наехать на мину или на какой-то другой снаряд", — сообщала Baza.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области сообщил, что во время обстрела приграничного города Шебекеино погибла женщина. "Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", — заявил Гладков. Также, по его словам, пострадал расположенный в 10 км от Шебекино госпиталь для ветеранов войн, никто не пострадал.

Украинские официальные лица публично не комментировали эту информацию.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже более месяца в этом регионе действует режим "среднего уровня реагирования", который в том числе позволяет местным властям временно отселять людей в безопасные районы и ограничивать свободу передвижения.