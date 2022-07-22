В ДНР заявили о блокировке Google. Вчера доступ к поисковику отключили в ЛНР

Руководители обеих самопровозглашенных республик обвинили сервис в "травле русских", распространении дезинформации и "преступной политики". Ранее доступ к популярным соцсетям и интернет-ресурсам отключали в оккупированной Херсонской области.

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти ДНР приняли решение о блокировке Google на своей территории.

"Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса", — считает Пушилин.

Накануне глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник написал в Telegram, что "количество фейков и экстремистских материалов здесь (в поисковике Google — Ред.) только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют". По его мнению, "компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики". Спустя несколько часов государственное агентство РИА "Новости" сообщило, что поисковик перестал открываться на территории ЛНР.

В обеих самопровозглашенных республиках допустили, что возобновление работы Google на их территорию возможно. "Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий", — отметил Пушилин. "Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении", — написал Пасечник.

В мае в ДНР и ЛНР заблокировали Facebook и Instagram. Объясняя это решение, руководство самопровозглашенных республик сослалось на то, что компания Meta, владеющая обоими сервисами, "разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей".

В начале июля в оккупированной российскими войсками Херсонской области отключили доступ пользователей к Instagram и YouTube, а также мессенджеру Viber. Ранее "новые власти" области заявляли, что стремятся заблокировать сервисы, каналы и группы, которые "направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе".