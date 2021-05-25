В Эстонии за сутки выявлено 160 новых случаев коронавируса, в Литве - 537

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4907 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 160 тестов (3,3%).

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 236,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 5%.

В больницах Эстонии находятся 189 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 420,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 271 682 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4209 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 8491 смерть.