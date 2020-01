В Иране арестовали подозреваемого в публикации видео попадания ракеты в украинский "Боинг"

Корпус стражей исламской революции Ирана задержал человека, записавшего на видео попадание ракеты иранских ПВО по пассажирскому лайнеру авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января. Журналист, опубликовавший видео, говорит, что задержали не того.

Вероятнее всего, задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с нанесением ущерба национальной безопасности.

Кроме того, во вторник были задержаны около 30 участников протестов из-за произошедшего с украинским самолетом и еще несколько человек, по версии следствия, связанные с катастрофой.

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Президент Хассан Роухани во вторник заявил, что процесс по делу о самолете МАУ будет вести "особый суд".

"Это будет не обычное дело. За судом будет наблюдать весь мир", — сказал он в телеобращении.

Иранские СМИ сообщили о задержании стражами исламской революции человека, выложившего в соцсети видео попадания ракеты в самолет.

Однако базирующийся в Лондоне журналист, который опубликовал видео первым, настаивает, что его источник в безопасности, а задержали не того человека.

I'm getting lots of calls.

They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD