"В какой-то момент им будет пофиг". Могут ли Россию отключить от интернета?

"Для координации действий по защите телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сервисов) в сети "Интернет" федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации не позднее 9 марта 2022 года предоставить […] следующую информацию", — так начинается документ, который в выходные опубликовал в своем канале исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Документ был похож на правительственную телеграмму за подписью заместителя министра цифрового развития. Среди данных, которые должны предоставить госорганы, — информация о том, на каком хостинге размещается сайт, цифры пиковой нагрузки, а также "данные о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации".

Тогда же по профильным телеграм-каналам и пабликам разошлась вторая телеграмма. В ней говорилось о спешном переводе сайтов госорганов с зарубежных серверов на российские и о перерегистрации в зоне ru — в том случае, если сайт по-прежнему работает в зоне com или, например, net.

Документы быстро расходились по сети, и многие пользователи сделали вывод, что перед ними — план по полному отключению России от внешнего интернета.

В итоге в министерстве цифрового развития даже подтвердили подлинность одной из телеграмм, не уточнив, правда, какой именно. И заверили, что это всего лишь "набор простейших рекомендаций по кибергигиене", которые помогут защитить ресурсы от кибератак.

Би-би-си разбиралась, может ли это все-таки быть подготовкой к отключению России от интернета. И возможно ли такое отключение в принципе.

Действительно ли в телеграмме речь идет о "кибергигиене"?

Правительственная телеграмма — естественная реакция на DDoS-атаки, которым с начала войны подверглись сайты российских органов власти и государственных СМИ.

DDoS-атака — это множественные заходы на один и тот же сайт, в результате чего тот перестает справляться с нагрузкой и оказывается недоступен. Ответственность за одну из таких атак взяла на себя хакерская группа Anonymous.

В течение нескольких дней конца февраля, когда в Украине рвались снаряды, в России не работали сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора, "Газпрома", ТАССа. После этого они были закрыты для пользователей не из России, так как именно из-за рубежа шли массовые запросы. Некоторые сайты — например, Госдумы — до сих пор могут быть недоступны из-за границы.

Защищать госсайты от DDoS-атак любого типа нужно, вопрос в том, почему это делается только сейчас, в спешном порядке, говорит директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев.

Так же думает и глава "Роскомсвободы" Артем Козлюк: часть рекомендаций из правительственных телеграмм, по его мнению, "имеет право на жизнь", поскольку "критическую инфраструктуру в любом здравомыслящем государстве защищать нужно, но не в спешке, а шаг за шагом".

Однако он допускает, что, возможно, меры из правительственных телеграмм — часть большего набора действий, скрытого за грифом "для служебного пользования".

Как Россия может отключить себя от интернета?

Символический рубильник, который может отрезать Россию от мирового интернета, — это прежде всего контроль за точками обмена трафиком.

Точки обмена трафиком — это крупные узлы, через которые сигнал идет из России за рубеж и обратно. Крупнейшая точка расположена на юге Москвы и принадлежит Ростелекому. Но есть точки и в Петербурге, и в регионах по всей стране. Благодаря тому, что изначально интернет развивался в России децентрализованно, а не под полным контролем государства, часть точек обмена находится в руках частных лиц.

В 2019 году в России был принят закон, который получил неофициальное название "закона о суверенном интернете". Он ужесточил государственный контроль за многими элементами инфраструктуры рунета, и в том числе — за точками обмена трафиком.

"Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", — говорилось еще в пояснительной записке к законопроекту. По факту это может означать полное перекрытие сигналов, которые идут через точки. В таком случае для российских пользователей не будет доступен ни один зарубежный сайт или сервис. А также российский сервис, который использует заграничную инфраструктуру.

Не будет работать и ни один популярный мессенджер, даже Telegram, имеющий российские корни.

"Красная кнопка" — в руках у государственного "Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", который базируется в Москве и подчинен Роскомнадзору.

"В ближайшее время ждем Путина", — рассказывал осенью 2020 года Би-би-си высокопоставленный сотрудник Роскомнадзора, хвастаясь тем, что оборудование центра почти завершено. Пришел ли тогда в итоге президент посмотреть на "красную кнопку" рунета или нет, неизвестно.

Что будет при отключении точек обмена трафиком?

Отключение российского интернета от глобального — экстраординарная мера, и технологически оно не может быть продолжительным, говорят Климарев и Козлюк.

Соседи России уже прибегали к такому решению внутренних проблем: в Беларуси — в 2020 году, во время протестов после президентских выборов, в Казахстане — в начале 2022 года, во время протестов против роста цен на газ. При этом в обеих странах контроль за точками обмена трафиком более централизованный: например, в Беларуси он полностью находится в руках государства, отмечает Климарев.

Но в итоге в Казахстане глобальный интернет все равно включали на какое-то время каждый день. Это связано с тем, что даже государственные сайты и сервисы, каким бы централизованным не было управление, все равно обращаются за данными за границу. Например, банки используют VPN — инструмент по шифрованию трафика — для того, чтобы обезопасить свои сети от взлома. А сигнал в VPN-сервисах идет через зарубежные IP-адреса.

"Они закрыли весь внешний трафик, но оказалось, что закрыли вообще все", — комментирует опыт этих "шатдаунов" Михаил Климарев. В России все будет еще сложнее, так как точек обмена трафиком гораздо больше. "У нас сеть сложнее, чем даже в Китае. Мы хорошо связаны с внешним миром", — говорит Козлюк.

На практике, по мнению экспертов, какой-то сигнал все-таки будет прорываться в Россию. "Полного схлопывания не получится, хотя большинство людей останутся без связи", — говорит Климарев.

Как долго может продолжаться "шатдаун"?

Из-за того, что "шатдаун" неизбежно влияет на связность сети внутри страны, он не может быть продолжительным.

"Надолго нельзя отключиться, какие-то вещи должны работать. Хотя власти, наверное, думают, что смогут обеспечить [нормальное функционирование рунета]", — говорит Климарев.

Каждый день тотального "шатдауна" — это финансовые потери государства, банков и бизнеса, добавляет Козлюк.

Но при этом государство продолжит вытеснять иностранные сервисы, чтобы ограничить доступ людей к информации, уверен Козлюк. С момента начала войны в Украине в России уже были заблокированы "Фейсбук" и "Твиттер", а также сайты таких СМИ, как Би-би-си, "Медуза" и "Медиазона" (оба издания признаны иноагентами).

"Фейсбук" заблокировали за то, что он удалил страницы российских государственных медиа, а "Твиттер" и независимые медиа — за то, что они рассказывали о вторжении России в Украину иначе, чем российское минобороны и другие официальные ведомства. В России, например, боевые действия официально нельзя называть "войной", разрешен термин "специальная операция".

Для блокировок используется технология DPI (от английского deep packet inspection), внедрение которой началось после принятия закона "О суверенном интернете". В соответствии с ним, государство установило на узлах связи операторов так называемые ТСПУ — "технические средства противодействия угрозам". Они анализируют весь проходящий трафик, вычленяют пакеты, свойственные конкретным сервисам, и блокируют их.

"Они идут по возрастающей", — говорит Козлюк, имея в виду, что в первую очередь был закрыт доступ к наименее популярным западным соцсетям: среднемесячная аудитория "Фейсбука" в России осенью 2021 года составляла свыше 35 млн человек, "Твиттера" — всего лишь 12 миллионов.

В этом смысле блокировка Instagram (свыше 60 млн пользователей) и YouTube (почти 80 млн) будет выглядеть болезненным шагом для россиян, хотя все основания для этого есть: как "Фейсбук", тот же YouTube удаляет аккаунты, связанные с российскими государственными медиа — например, 8 марта был удален канал журналиста Владимира Соловьева.

"Но кажется, что в какой-то момент властям будет уже пофиг, тут уже не до смежных факторов: пиши пропало, будут блокировать все подряд", — опасается Козлюк.