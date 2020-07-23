В Литве мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и разъезжал на автобусе и попутках

23 июля в 10:00 в Каунасе из больницы самовольно ушел больной коронавирусной инфекцией Covid-19 Доминикас Армалис из Лаздияй. Поиски беглеца заняли четыре часа.

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Мужчину нашли в Лаздийском районе, на остановке в деревне Страйгяй. Эту информацию подтвердила мэр района Аусма Мишкинене и глава Лаздийского комиссариата полиции Видмантас Кондрацкис.

По словам комиссара, о том, что Армалис находится в Страйгяй, сообщили проезжавшие мимо водители.

Полиция на месте задержания передала Армалиса врачам скорой помощи, которые увезли его в Абромишкес.

По предварительным данным, из Каунаса в Сейрияй мужчина ехал на маршрутном автобусе Каунас-Капчаместис-Друскининкай (выехал из Каунаса в 13:10). В Сейрияй он зашел в магазин. Продавщицы опознали его и сообщили в полицию. Из Сейрияй он ехал на попутках до Страйгяй, где его и задержала полиция.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) отмечает, что сбежавший из больницы человек какое-то время жил на улице и общался с разными людьми. В настоящее время ведется поиск людей, с которыми он мог контактировать.

НЦОЗ также просит обращаться пассажиров автобуса, на котором ехал Армалис, и водителя автомобиля, который довез его до Страйгяй.

"Он выпрыгнул из окна, у нас изоляционные палаты на первом этаже, их закрывают снаружи. Мужчина открыл окно и сбежал", — сказал пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас.

По его словам, пациент никаких симптомов не ощущал, поэтому его намеревались перевезти в Абромишкес, где находятся больные легкой формой коронавируса, которым негде изолироваться.

"Его к нам перевели 21 июля из другой больницы, симптомов не было, поэтому его решили перевезти в Абромишкес. Пока готовили документы для перевозки, он сбежал", — сказал Твирбутас.

Согласно имеющимся данным, с 17 по 20 июля Армалис жил на улице, возможно, на ул. Палямоно, в Каунасе. 20 июля на скорой его привезли в больницу с ул. Пилякальне.