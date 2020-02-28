В Литве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

В соседней Литве официально подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом Covid-19. 24 февраля больная вернулась из поездки в Италию, где власти борются с самой массовой пока что за пределами Китая вспышкой этого заболевания.

Латвийское радио сообщает, что пациентка изолирована и находится в больнице в Шауляе. У нее легкие симптомы, нет температуры, женщину лечат.

"Несмотря на все усилия, активные превентивные действия, приходится констатировать, что коронавирус не обошел Литву стороной. Мы прекрасно понимали, что угроза существует, интенсивно к этому готовились. В данной ситуации радует, что домашняя работа проделана, все ведомства на ситуацию реагировали и сделали свою работу", — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Он сообщил о коронавирусе на пресс-конференции в 3 часа ночи.

В больнице под наблюдением находятся три члена семьи пациентки, врачи оценивают состояние их здоровья, пока у них симптомы COVID-19 не проявились. Кроме того, выясняют круг людей, с которыми общалась пациентка, оценивают их состояние, ни у одного из них симптомы пока не обнаружили.

"Это 39-летняя женщина, лаборатория подтвердила, что это коронавирус, сейчас делают все необходимое. Больше подробностей будет утром, пресс-конференцию проведем в 9 ч. утра", — сказал Верига, заметив, что женщина прилетела из Вероны в Каунас. Прямых рейсов из Вероны в Каунас нет, поэтому непонятно, как она добралась до Каунаса — или на заказном рейсе или летела с пересадкой. Всю информацию обещали предоставить в пятницу утром.

Медики также провели тесты у двух коллег, которые были вместе с зараженной женщиной на конференции в Италии, они были отрицательными, пишет литовский портал Delfi.

По-прежнему нет официальной информации о перемещениях пациентки.

Днем ранее в Эстонии также был зафиксирован первый случай заражения Covid-19. Гражданин Ирана прибыл в страну автобусом из Риги, а в Ригу прилетел из Турции.

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний свяжется с литовскими коллегами, чтобы узнать больше об этом случае заболевания Covid-19.

В Латвии за каждым человеком, который, возможно, заразился коронавирусом Covid-19, приезжает специальная бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая доставляет его в Латвийский центр инфектологии, где у него берутся анализы. Узнать, болен ли человек, можно в течение шести часов после проведения тестов, пояснила министр здравоохранения Илзе Винькеле.