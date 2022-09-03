В Москве похоронили Михаила Горбачева. Проститься с ним пришли тысячи людей

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили Михаила Горбачева, первого и последнего президента Советского Союза. Он умер вечером 30 августа в возрасте 91 года.

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Церемония прощания с Горбачевым прошла в Колонном зале Дома союзов.

Проститься с ним пришли тысячи людей. Власти отказались проводить государственные похороны, сохранив лишь их "элементы", как выразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Гроб с телом стоял в зале, где ранее прощались с советскими руководителями, включая Леонида Брежнева и Иосифа Сталина. Был выставлен почетный караул.

Церемонию прощания сократили вдвое - с четырех до двух часов, но к Дому союзов пришло так много людей, что ее все равно пришлось продлить. В результате некоторые так и не смогли попасть в зал и проститься с Горбачевым.

Когда гроб выносили из Дома союзов, перед ним с портретом Горбачева шел Дмитрий Муратов - нобелевский лауреат и главный редактор "Новой газеты", соучредителем которой был первый и последний президент СССР.

Муратов шел с портретом впереди траурной процессии и на Новодевичьем кладбище. Михаила Горбачева похоронили под звуки государственного гимна и троекратный залп салюта рядом с могилой его супруги Раисы Горбачевой.

Прямую трансляцию происходящего около Дома союзов можно было посмотреть в YouTube-канале агентства Рейтер.

У входа в Дом союзов сотни людей стали собираться еще до начала церемонии прощания. Многие пришли с цветами. Около здания выстроилась очередь, в которой ждали тысячи человек.

Владимир Путин на похороны не пришел, сославшись на напряженный график работы; вместо этого он прислал венок. 1 сентября Путин заехал в Центральную клиническую больницу, чтобы попрощаться с Горбачевым.

Единственным иностранным лидером, прибывшим на похороны, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как передают российские информагентства, во время поездки в Москву он не планирует встречаться с Путиным.

Из крупных российских государственных деятелей с Горбачевым пришел попрощаться только зампредседателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев.

В числе прочих в Колонный зал также пришли главред "Новой газеты" и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, политик, бывший руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и певица Алла Пугачева.

Горбачев умер во вторник в ЦКБ после тяжелой продолжительной болезни.

Реакция мирового сообщества

Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

После смерти политика ему воздали почести многие мировые лидеры.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" и описал его как уникального политика, "обладавшего воображением, которое позволяло ему увидеть возможность иного будущего" в разгар холодной войны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

"Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что мир — это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения", — было сказано в заявлении Антониу Гутерриша.