В результате ракетных ударов по Львову погибло семь человек

Во Львове от утреннего удара ракетами погибли 7 мирных жителей, получили ранения 11 человек, из них два человека в очень тяжелом состоянии, в городе еще разбирают завалы. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий и городской глава Львова Андрей Садовой на брифинге днем в понедельник.

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"Четыре попадания в складские помещения, которые на данный момент не используются военными, а также одно попадание по станции техобслуживания автомобилей. Семь человек погибли, одиннадцать травмированы по предварительным данным. В настоящее время разбираются завалы", - сказал он.

Утром в понедельник мэр Львова Андрей Садовый заявил о пяти ракетных ударах по городу. "5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", — написал Садовый в своем телеграм-канале.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что одно из попаданий произошло рядом с железнодорожными объектами, из-за чего задерживаются поезда.

Тем временем российская армия наступает на Донбассе. Как сообщил глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай, войска РФ вошли в Кременную. Там начались уличные бои, и эвакуация невозможна. В Лисичанске в результате обстрела здания Управления полиции ранены шесть патрульных полицейских, в результате обстрела города Золотое — двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое. "Можем констатировать, что наступление началось", — написал он.

Утром "Украинская правда" сообщала о взрывах в Киеве, а глава Днепропетровской областной администрации сообщил, что утром по региону были нанесены ракетные удары. По его словам, 60% ракет удалось сбить.