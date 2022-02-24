В России на антивоенных акциях задержали больше тысячи человек

В российских городах прошли акции протеста против вторжения на Украину. В большинстве своем они немногочисленные, но в некоторых городах, в том числе Москве и Петербурге были задержаны сотни человек. Власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.

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Днем в разных городах России, в том числе Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

Днем в разных городах России, в том числе Иркутске, Омске, Астрахани, Тольятти, Саратове и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.

По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), по состоянию на 22:00 мск в 53 российских городах задержали более 1500 участников протестных акций.

Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.

Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин, выведи войска", некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщало издание Znak.com.

В Москве на Пушкинской площади днем задерживали людей с плакатами, затем площадь начали обносить забором.

К семи вечера, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.

"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне".

Полицейские массово задерживали людей возле здания "Известий", передавала "Медиазона" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Задержания проходили и на Тверской улице, сообщал проект Avtozak Live.

Около тысячи человек прошли шествием по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.

Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют “Нет войне”, идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4 — bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022



Несмотря на жесткие задержания, группа протестующих оставалась в районе Пушкинской. Вскоре полицейские начали выхватывать из толпы и задерживать людей, которые ничего не скандировали.

Задержания продолжаются на Пушкинском бульваре - мужчину положили на землю pic.twitter.com/bnyyDTqlnm — голубева (@greenlightoff) February 24, 2022



Московское управление МВД сообщает, что в городе задержали 600 человек. Известно, что среди задержанных оказались, в том числе социолог Григорий Юдин (позже его госпитализировали) и популяризатор науки Ася Казанцева.

на никитской автозак забивают детьми после того как их обыскали и нашли бумажку «нет войне» pic.twitter.com/4lGFGqTWr1 — герасименко (@planca) February 24, 2022



В Петербурге возле Гостиного двора протестующие выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона".

Как передает корреспондент Би-би-си, сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро. Полицейские жестко задерживают людей и грузят в автобусы, они уже переполнены по всей длине вдоль Невского.

Полиция изъяла у кого-то из протестующих гирлянду желто-голубых воздушных шаров. Офицер полиции в мегафон кричит о санитарных ограничениях и запрете массовых мероприятий.

На митинг в Петербурге пришли в том числе пожилые люди, которые пережили Великую Отечественную войну. "Я против войны, я пережил одну войну, с меня хватит", - сказал корреспонденту Би-би-си мужчина, представившийся блокадником.

«Арестуйте Путина, а не меня, блин!» — кричит задержанный в Петербурге.

Видео: «Холод» pic.twitter.com/i8Huof0MaD

— Журнал Холод (@holodmedia) February 24, 2022



В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.

В Перми задерживают граждан, выходящих на акции протеста против происходящего на Украине

По информации ОВД-Инфо*, задержали около 50 человек. У 20-ти в автозаке отобрали телефоны, сообщают правозащитники со ссылкой на одного из активистов. * - власти РФ считают иноагентом pic.twitter.com/i9B6dc7U9E

— Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) February 24, 2022



Телеграм-канал "Апология" сообщает, что полиция задержала более 20 участников антивоенных акций в Тюмени.

Антивоенный митинг прошел в Челябинске, задержаны несколько человек.

В Новосибирске протестующие организовали шествие, двоих человек задержали.

По Красному проспекту идёт шествие под лозунгами «Нет войне!». pic.twitter.com/9LJfBdiawV — Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) February 24, 2022



Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые выступают против военной операции на Украине, думают "о своих сиюминутных проблемах и трудностях".

Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. В их числе - Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "подлинным безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.