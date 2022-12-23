В России объявили иноагентами правозащитницу Светлану Ганнушкину и трех журналистов

Минюст России обновил список "иноагентов". В перечень вошли правозащитница Светлана Ганнушкина, телеведущий Глеб Пьяных, журналисты Андрей Колесников и Анастасия Жвик, а также четыре организации.

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Колесников — не путать с журналистом кремлевского пула "Коммерсанта" — известный публицист, политолог, работал в "Известиях", "Новой газете" и The New Times, в последние годы руководил политологической программой в Московском центре Карнеги.

Пьяных в 90-е был специальным корреспондентом "Коммерсанта", а в "нулевые" вел "Программу Максимум" на НТВ. После ухода с канала он начал вести свой блог на YouTube.

Жвик — редактор проекта "Филантроп.ру" и внештатный автор нескольких независимых медиа, включая "Такие дела".

Ганнушкина — российская правозащитница, общественный деятель, член партии "Яблоко", глава комитета "Гражданское содействие" (уже в реестре "иноагентов"), который занимается помощью мигрантам и беженцам.

Среди организаций, признанных в эту пятницу "иноагентами", оказались "Спортивное ЛГБТ-сообщество", "Феминистское антивоенное сопротивление", Anti-Corruption Foundation и общественная организация "Роскомсвобода".

Что говорят новые "иноагенты"



Ганнушкина сказала Би-би-си, что сейчас она в отпуске, и процитировала слова людоеда из пьесы Евгения Шварца: "Легче всего съесть человека, когда он в отпуске". "Я продолжу свою работу и буду делать то, что делаю", — заявила правозащитница. По ее словам, через "Гражданское содействие" с 24 февраля прошли тысячи людей, более 10 тысяч — украинцев. "Пока мы нужны, будем помогать людям", — пообещала Ганнушкина.

"Я никогда не скрывал своих взглядов — и не скрывал их не только последний год, а всю свою сознательную журналистскую биографию, которая довольно длинная", — сказал Би-би-си Колесников, который остается в России после вторжения в Украину. "Уезжать мне не хочется, это моя страна — не путать Россию с путинской Россией", — объяснил он.

"Несмотря на то, что мне сейчас многие звонят и говорят, что это, мол, "метка хорошего человека", я считаю, что это — оскорбление. Для меня как для патриота этой страны", — добавил он.

"Эта новость для нас сюрприз, но на нашу работу никак не повлияет. "Феминистское антивоенное сопротивление" — это не какая-то организация, мы даже нигде не зарегистрированы, — сказала Би-би-си активистка "Феминистского антивоенного сопротивления" Леля Нордик. — Не знаем, по каким конкретно причинам нам вменили этот статус, но всем известно, что не нужно в России никаких оснований, чтобы назвать кого-то "иноагентами". Мы продолжаем нашу работу".

Как обновилось законодательство об "иноагентах"



С 1 декабря в России начал действовать новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". По нему для включения в список "иноагентов" властям необязательно устанавливать факт иностранного финансирования — теперь "агентом" можно признавать любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние".

Также 1 декабря минюст опубликовал новый — единый — реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра — НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц. Теперь в нем более 500 наименований.

Минюст впервые пополнил новый реестр 9 декабря. Тогда в него включили 10 человек, в том числе журналиста Михаила Фишмана и игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, а также деловое издание The Bell и экологическое движение "42".

В прошлую пятницу, 16 декабря, к "иноагентам" причислили еще несколько человек, включая главреда Wonderzine Юлию Таратуту, а также несколько организаций, в частности, экологический "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания".

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра — лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе — бывшие. Этот реестр пока не пополняли.