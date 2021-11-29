В России около трех недель фиксируется более 1200 смертей от Covid-19 в сутки
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Прирост летальных исходов из-за коронавируса SARS-CoV-2 в России в течение более двух недель не опускается ниже 1200 в сутки. За последние 24 часа подтверждено 1209 смертей против 1224 днем ранее. В общей сложности число летальных исходов в РФ возросло до 273 964. Такие данные обнародованы федеральным оперативным штабом в понедельник, 29 ноября.

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Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в Москве, где умерли 93 человека. Далее следуют Санкт-Петербург (66 летальных исходов), Московская область (58), Краснодарский край (41).

Число заразившихся и вылечившихся после заражения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 860, до 9 604 233. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3434), Московской области (2236), в Санкт-Петербурге (2181).

В настоящее время в России под медицинским наблюдением остаются 1 785 055 человек. Число вылечившихся после заражения Covid-19 в РФ повысилось за сутки на 27 700, до 8 295 811, указал оперштаб.

Власти РФ хотят отказаться от термина "QR-код" из-за "сатанизма"

Власти РФ намерены отказаться от термина "QR-код" и придумывают новые названия для документа, с помощью которого россияне смогут пользоваться транспортом и посещать общественные места при введении ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух неназванных собеседников, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к кабинету министров.

Свыше половины россиян негативно относятся к этому понятию, объяснили собеседники агентства, ссылаясь на данные закрытых социологических исследований. "Часть людей считает словосочетание "QR-код" сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод", — отметил собеседник издания.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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