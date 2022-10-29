В Севастополе корабли Черноморского флота были атакованы дронами; движение паромов в бухте закрыто

В субботу, 29 октября, в Севастополе, крупнейшем городе оккупированного Россией Крымского полуострова были слышны взрывы, а оккупационные власти закрыли паромное и катерное движение в бухте у города, сообщает агентство LETA со ссылкой на местные Telegram-каналы и российские СМИ.

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Тем временем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастопольской бухте беспилотники атаковали корабли Черноморского флота.

"Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА (Беспилотный летательный аппарат — прим.ред.) были сбиты", — написал Развозжаев.

Как подчеркнул губернатор, помимо БПЛА в акватории был уничтожен надводный беспилотник.

Также, по словам Развожаева, в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа, которое находится рядом с акваторией, лопнуло одно оконное стекло. Никто при этом не пострадал. Разрушений объектов гражданской инфраструктуры также нет.